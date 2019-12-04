Öztrak’tan Erdoğan’ın termik santral yasasını veto etmesiyle ilgili açıklama

Bugün Şule Çet davasının karar duruşması olduğunu hatırlatan Öztrak, bu davanın tüm kadınların davası olduğunu söyleyerek, “Bu davada toplum vicdanını yaralamayacak bir karar çıkmasını ümit ediyorduk. Ağırlaştırılmış müebbet, müebbete çevrilmiş. Kadınları katledenlere ciddi bir uyarı olması bakımından en ağır cezaların verilmesi en doğrusu olacaktır” diye konuştu.

Enflasyon rakamlarına değinen Öztrak, “Enflasyon artmaya başladı. TÜİK marketlerinde, meyve sebze fiyatları yine hal fiyatlarının altında kaldı” dedi.

Türkiye'de eğitim alanında sorunlar olduğunu söyleyen Öztrak, “Gençlerimizi çağın gerektirdiği bilgi ve beceriyle donatmamız gerekiyor. Gençlerimizin hayallerine özlemlerine kavuşması için gerekli eğitimi veremiyoruz. İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz eğitimi de etkiliyor” ifadelerini kullandı.

“KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”

Öztrak, “Son derece ilginç bir durum. Yasal düzenlemeler artık devletin değil AK Parti’nin mutfağında pişiyor. AK Parti’nin de Genel Başkanı Erdoğan. Haberi olmadan yasanını meclisten geçmesi mümkün değil. Öyle görünüyor ki kamuoyu baskısıyla veto etmek zorunda kaldı. Hiç değilse bu konuda kamuoyuna kulak vermiş olması olumlu gelişmesidir. Bir takım laflar var: Bu santrallerle ilgili yeniden ihaleye çıkarız. Kimlerin yetkileri iptal edilecek, kaça ihaleye çıkılacak, kimlere verilecek, takip edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın’ diye konuştu.