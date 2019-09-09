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Yabancı uyruklu kadına pompalı tüfekle kurşun yağdırdı: 1 ölü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kişi, birahanede bulunan yabancı uyruklu kadına pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Yabancı uyruklu 24 yaşındaki Ozodkho Abdıkarımova olay yerinde yaşamını yitirirken, zanlı olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Güvenlik güçleri her yerde kaçan zanlıyı arıyor.

21:44 -
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Yabancı uyruklu kadına pompalı tüfekle kurşun yağdırdı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Çay Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir birahanede meydana geldi. İddialara göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Vedat K. birahanede olan Özbekistan uyruklu 24 yaşındaki Ozodkho Abdıkarımova’ya pompalı tüfekle ateş etti. Başına isabet eden kurşunlar nedeniyle yere yığılan kadın olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir kişi birahanede çalıştığı iddia edilen yabancı uyruklu kadına pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Yabancı uyruklu 24 yaşındaki Ozodkho Abdıkarımova olay yerinde yaşamını yitirirken zanlı olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Güvenlik güçleri her yerde kaçan zanlıyı arıyor. FOTO:İHA

Olayda kullandığı tüfekleri olay yerine bırakan Vedat K., olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. İlçenin giriş ve çıkışlarını tutan ekipler her yerde kaçan zanlıyı arıyor.

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE BİR KİŞİ BİRAHANEDE ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLEN YABANCI UYRUKLU KADINA POMPALI TÜFEKLE KURŞUN YAĞDIRDI. YABANCI UYRUKLU 24 YAŞINDAKİ OZODKHO ABDIKARIMOVA OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRİRKEN ZANLI OLAY YERİNDEN KAÇARAK İZİNİ KAYBETTİRDİ. GÜVENLİK GÜÇLERİ HER YERDE KAÇAN ZANLIYI ARIYOR. FOTO:İHA

Öte yandan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yabancı uyruklu kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi otopsi işlemleri için Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

İHA

Son güncelleme: android-time 21:45 09.09.2019
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