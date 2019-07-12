S-400 son durum: S-400 Mürted Hava Meydanı’na geldi! ABD’den ilk açıklama! S-400 nedir?

Milli Savunma Bakanlığı’nın S-400 teslimatının başladığını duyurması üzerine tüm gözler Türkiye’ye çevrildi. Rusya’dan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerini Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Mürted Hava Meydanı’na getiren Rus uçak, alandan ayrıldı. Sisteme ait parçaların teslimatının devam edeceği belirtildi. S-400 Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanması için alınmıştı.

MSB’den yapılan açıklamada “Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara'ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başladı.” denildi.

ABD: DURUŞUMUZ DEĞİŞMEDİ

ABD Savunma Bakanı Vekili, “Mevkidaşımla görüşeceğim” ifadelerini kullandı. Pentagon ise “F-35’lerle ilgili duruşumuz değişmedi” dedi.

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SAVUNMA BAKANI AKAR: SÜREÇ DEVAM EDECEK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “Uzun yıllardan beri uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi tedariki için çalışmalarımız sürmektedir. Bu konuda belirlediğimiz bazı ilkeler var. Bu ilkeler doğrultusunda Çin, Rusya, ABD ve Fransa ile görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmeler sonrasında gördük ki ilkelerimize en uyum sağlayan ülke Rusya oldu. Bunun için de Nisan 2017'de bir sözleşme imzalandı. O sözleşme çerçevesinde çalışmalar sürdürüldü. Bugün sabah saatlerinden itibaren toplam üç uçak Mürted bölgesine inmek suretiyle söz konusu sistemlerin parçalarını taşımaya başladılar. Bu bir süreç. Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek. Bu sürece bağlı olarak çalışmalarımızın tamamlanacağını, planlandığı şekilde gerçekleşeceğini görüyoruz. Planlı faaliyetlerimizde herhangi bir sorun görmüyoruz. Planlı faaliyetlerimize paralel olarak aynı zamanda personelimizin de hem kurulum hem işletim anlamında eğitimleri de Türkiye'de, Rusya'da sürmektedir. Bu önümüzdeki günlerde de devam edecektir.” dedi.

NATO’DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

AFP haber ajansına konuşan üst düzey NATO yetkilileri, “Operasyonların ve görevlerin yönetilmesinde askeri güçlerimizin eşgüdümlü olarak çalışması hayati önemdedir” dedi.

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S-400 NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELER?

Şu anda dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, Rusya’nın Soğuk Savaş döneminde geliştirmeye başladığı füze savunma sisteminin dördüncü neslini temsil ediyor.

S-400’ün geliştirilmesine 1993 yılında başlandı. Ancak, özellikle Soğuk Savaş sonrası savunma sanayine uygulanan bütçe kesintileri nedeniyle tamamlanması oldukça uzun zaman aldı ve ancak yeni bir teknoloji olarak değil, eski sistemin devamı olarak geliştirilebildi.

Bu nedenle mevcut sistemde kullanılan teknolojinin yüzde 70 ile 80’i bir önceki model olan S-300’den alındı. Bunlar arasında füze depolama sandıkları, fırlatma rampaları ve radarlar bulunuyor. Sistemin testlerine 1999 sonunda başlandı ve 2007 yılında faaliyete alındı.

Bu sistem, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem seyir (cruise) hem de balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip. Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre.

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Uzun menzilli izleme radarı, havadaki nesneleri takip ediyor ve gelen bilgiyi komuta aracına gönderiyor. Potansiyel hedefler, komuta arasında değerlendiriliyor.

Hedef tanımlandıktan sonra komuta aracı füzenin fırlatılmasına karar veriyor.

Fırlatmayla ilgili veriler, hedefe göre en iyi konumda bulunan fırlatma aracına gönderiliyor ve buradan karadan havaya füzeler gönderiliyor.

Angajman radarı, füzenin hedefine ulaşmasına yardımcı oluyor.