Saç reklamında eczacı diye oynattılar, biletçi çıktı!

Son günlerde internette saç çıkaran serum olarak tanıtılan ürünün reklamlarında oynayan ve eczacı olarak tanıtılan Emirhan Demirok'un otogarda bilet kestiği ortaya çıktı. Söz konusu ürünün Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olmadığı da iddia edildi.

“DOLANDIRILDIM”

Mecidiyeköy'deki bir reklam ajansına kaydolan 67 yaşındaki Emirhan Demirok, dizi ve filmlerde oynayabilmek için 200 TL de para ödediğini söyledi. Ödemeyi yaptığını belirten Demirok şöyle konuştu: “1 hafta sonra çalan telefon ile Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayacağımı zannederek çağrıldığı prova yerine gittim. Burada bir berberde tıraş edildim. Bir eczanede bana verilen metni okudum. Çekimlerden sonra evinin yolunu tuttum. Birkaç gün sonra arkadaşlarımın aramasıyla ne olduğunu anladım. Hayatının şokunu yaşadım.”

KAFASINI BAŞKA BİR VÜCUDA MONTAJLAMIŞLAR

Reklamı izleyen Demirok, bir eczacının vücuduna kendi kafasının montajla konulduğunu fark etti. Demirok, arkadaşlarının, “Sen bu saç çıkartan iksiri buldun da, nasıl haberimiz yok, sen ne zaman eczacı oldun?” diyerek, kendisiyle dalga geçtiklerini söyledi. Utancından sokağa bile çıkamadığını kaydeden Demirok, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

“KİMSE BUNLARA İNANMASIN”

Emirhan Demirok, “Kimse bunlara inanmasın, devletim bunların hakkından gelir, beni dizi diye çağırdılar, saç çıkartan mavi renkli iksir mucidi yaptılar, dolandırıldım, şikayetçiyim” dedi.

“ECZANE SAHİBİ GİBİ GÖSTERİLMİŞ”

Söz konusu firmanın, Mardin Midyat Eczanesi sahibi Eczacı Ahmet Meşe de eczanesinin adının ve görsellerinin kullanılarak reklam yapıldığını söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu bulundu. Eczacı Meşe, “Her gün yüzlerce telefon alıyorum, hakaret edenler oluyor bu satılan ürün sebebi ile bizimle alakası olmadığını söylesem de insanlar reklamdan görüp ürün alıyor dolandırıldığını anlayınca bizi arıyorlar” dedi.