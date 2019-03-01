Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sakarya’da vahşet! Eski eşini silahla öldürdü, sonra da intihar etti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde ayrıldığı eşini silahla vurarak öldüren adam, daha sonra aynı silahla intihar etti.

02:36 -
Haberler Gündem
Sakarya’da vahşet! Eski eşini silahla öldürdü, sonra da intihar etti

Olay, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi Cevat Uncuoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nesrin Biray ve eski eşi Cevat Akkoyun boşandıktan sonrada görüşmeye devam etti. Daha sonra Akkoyun, bir konu hakkında görüşmek için eski eşinin yanına geldi. Konuşma sırasında çıkan tartışmada silahına sarılan Akkoyun, eski eşi Biray'ı vurduktan sonra silahı kendine çevirip ateş etti.

Fotoğraf: İHA

İLGİLİ HABER8 aylık hamile yengesini öldürmüştü... Cezası belli oldu8 aylık hamile yengesini öldürmüştü... Cezası belli oldu

Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nesrin Biray’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akkoyun ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fotoğraf: İHA

Cevat Akkoyun ve Nesrin Biray'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more