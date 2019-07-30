Salda Gölü, Millet Bahçesi olması için yarın ihaleye çıkıyor

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen hatta son dönemlerde sosyal medyada Saldivler olarak lanse edilen Salda Gölü'ne Millet Bahçesi yapılması yarın ihale yapılacak.

UZMANLAR: SALDA GÖLÜ KURAKLIK RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu, Salda Gölü'nün kirlilik miktarının yıllara göre değerlendirilip işin uzmanları ve meslek odaları ile ortak bir koruma çalışması yürütülmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu; “Şu anda ihalenin yapılacak olması, mevcut durum analizinin yapılmadan bu işe başlandığının somut bir örneğidir. Türkiye'de ekolojik verilerde ciddi anlamda eksiklik var bu yüzden yapılacak ihale bizi endişelendiriyor”

“BİZE DAHA ÇOK ENDİŞE VERİYOR”

İklim değişikliği olan bir coğrafyada olduğumuzun altını çizen Bozoğlu, “Salda Gölü kuraklık riski ile karşı karşıya, bu durum uluslararası raporlar ile de belgelendi. Bu alanda koruyucu bir yaklaşım olacağına dair, şüphelerimiz var. Dere yataklarına bina yapan bir kurumdan bahsediyoruz, bu yapının geçmiş pratikleri bize daha çok endişe veriyor” ifadelerini kullandı.

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BÖLGE SAKİNLERİ DAVA AÇTI

Salda Gölü’nde, Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine ait Sosyal Donatıları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi yargıya taşındı. Yeşilova sakinlerinden Osman Altınışık, Meral Türkoğlu, Özdemir Korkmaz, Aysel Alp ve Gazi Osman Şakar vekili olarak avukatlar Münip Ermiş, Tuncay Koç ile Mustafa Şahin, dava dilekçesini Isparta İdare Mahkemesi’ne sundu. Açılan davada, yapılacak Millet Bahçesi, genel altyapı işleri ve rekreasyon alanları ile Millet Bahçesi’ne ait sosyal donatıların yapımını içeren 31 Temmuz’daki ihalenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.

TEPKİLER ARTIYOR

Salda Gölü'nün Millet Bahçesi olması için ihaleye çıkılmasına çevreciler de tepki gösterdi. Sosyal medyada “saldayadokunma” etiketi ile kampanya başlatıldı. Pek çok kişi Salda Gölü’nde çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak herkesi desteğe çağırdı.

İHALEYE KATILMAYIN ÇAĞRISI

Mimarlar Odası Antalya Şubesi de ihaleye katılmayı düşünen firmalara, ‘katılmayın' çağrısında bulundu. Halen askıda olan imar planlarının askıdan inmesinden sonra iptali istemiyle de yargıya başvurulacağı belirtilen açıklamada, “Projenin ve imar planlarının iptali halinde mağdur duruma düşülmemesi için ihaleye katılmaması halkımız adına beklentimizdir” denildi.

İHALE NASIL OLACAK?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulüne göre yapılacak. Salda Gölü Millet Bahçesi ve sosyal donatılar inşaatıyla altyapı ve çevre düzenlemesi işinin ihalesi TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek.

BAKAN “YAPILAŞMA OLMAYACAK” DEMİŞTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Salda Gölü ile ilgili yaptığı açıklamada, “Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü’nün çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz” demişti.

VALİLİK: ÇEVREYE SAYGILI BİR MİMARİ İLE HİZMET VERİLECEK”

Burdur Valiliği, “Salda Gölü, Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi. Bu zaten başlı başına gölün korunması ve temiz kalması için en garantili sistemi ifade ediyor. Bu sistem sayesinde hem korunan, temiz kalan, hem de turizme hazırlanan bir Salda'yı önümüzdeki yıldan itibaren çok daha iyi seviyede göreceğiz” açıklamasında bulundu.