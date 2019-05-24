Samuray kılıcı, muşta, bıçak… Hepsi adliyeye girişte yakalandı

Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde güvenlik görevlileri tarafından 2019 yılından itibaren aramalarda ele geçirilen kesici, delici aletler Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen sergide toplandı.

8 BİN 500 EŞYA ELE GEÇİRİLDİ

Şehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonunda gerçekleştirilen sergide, yaklaşık 6 ayda adliyeye girişteki x-ray cihazına takılan, güvenlik görevlilerinin yaptığı üst aramalarında ya da otopark girişinde araçların içinde ele geçirilen 8 bin 500 adet suç aleti yer aldı. Sergilenen eşyaları arasında, kazma, kürek, kartvizit görünümlü bıçak, anahtar görünümlü bıçak, satır, sopa, balta, motorlu testere, çakı, çatal, bıçak, beyzbol sopası, samuray kılıcı, elektroşok cihazı, toplu iğne, muşta, makas, çok sayıda biber gazı, sahte polis, jandarma ve özel harekat rozetleri gibi suç aletleri bulunuyor.

Adliyedeki asayiş olaylarına müdahale etmek amacıyla eğitilen Efe isimli köpek de sergide yer aldı.

‘GÜNDE 40 BİN KİŞİ GİRİŞ YAPIYOR'

Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Seçgin yaptığı açıklamada, Anadolu Adliyesi'ne günlük 40 bin vatandaşın girdiğini belirterek, “Dünyanın en büyük adliyesini korumakla görevi 340 özel güvenlik personeli görev yapmaktadır. Giriş kapılarımızda mevcut duyarlı kapılar ve x-ray cihazları ile yapılan kontroller neticesinde tespit edilen kesici ve delici aletler ve materyaller güvenlik personelimizce alınarak muhafaza edilmektedir. Suç teşkil etmeyen ancak suçta kullanılması muhtemel eşyalar güvenlik amacıyla emanet dolaplarımızda muhafaza altına alınmakta, çıkışta ise talep durumunda adliyemizin dışında ilgilisine teslim edilmektedir” ifadelerini kullandı.





