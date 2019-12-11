Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (11.12.2019)

Kuponlarını hazırlayan oyunseverler çekilişleri araştırmaya başladı. Şans Topu çekiliş sonuçları her hafta Çarşamba akşamı 21.15’te açıklanıyor. Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda düzenlenen çekilişi http://www.mpi.gov.tr/ adresinden takip edebilirsiniz.

11 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam 21.30’da burada yer alacak.

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Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir. Bu oran 1/3.895.584’dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.