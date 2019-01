Sarıgül: Oyalanmaya tahammülümüz yok, kazanmak istiyoruz

Sarıgül konuşmasında şunları kaydetti;

“Yeni Şişli’nin geleceğini birlikte kurmak için bu meydanda toplanan sevgili yol arkadaşlarım, sevgili kader arkadaşlarım, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Bugüne kadar sayısız toplantı yaptık, ancak bugün bu meydanı dolduran cesur insanlar, yiğit insanlar, mert insanlar, bugün sizlerin benim için apayrı bir anlamı var.

Korkmadan, yılmadan, umutsuzluğa kapılmadan, kararlılıkla, coşkuyla, bana güvenerek, ne olursa olsun ardına bakmadan buraya koşan, cesur yürekler… Hepinizi kalbime yazdım, hepinizi yüreğime yazdım. Sizleri asla unutmayacağım.

Sevgili Şişlililer, değerli dostlarım

Siyaset uzun bir yolculuk, zorlu bir yolculuk, inişleri ve çıkışları olan bir yolculuk. Bu yolculukta bazen düz yoldan yürürsünüz, bazen dağın ardından dolanırsınız, bazen de tepeye tırmanmak zorunda kalırsınız.

Siyaset cesaret gerektirir, kararlılık gerektirir, özveri gerektirir. 40 yıldır sizlerle birlikteyim, hepiniz şahitsiniz. Ben hiçbir zaman düz yolu, dikensiz yolu, kolay olanı seçmedim.

Her zaman meşakkatli olanı seçtim ama sizlerin desteğiyle ve güveni ile her zaman birlikte başardık. Hiç şüpheniz olmasın, yine başaracağız.

Sevgili dostlarım,

Çarşamba günü önemli bir kararımızı kamuoyuyla paylaştık, sizlerle paylaştık.

Üzülerek ifade ediyorum, ne yazık ki bir süredir sabırla, metanetle ama gece gündüz durmadan çalışarak yürüttüğümüz bir süreç, hiç arzu etmediğimiz bir noktaya geldi.

Sizlerin bütün beklentisine, bütün ısrarına rağmen, Şişli’yi yeniden marka yapmak için yürüttüğümüz bu mücadele, giderek belirsiz bir sürece doğru çekilmek istendi.

Bizlerin ve sizlerin yeni Şişli talebi adeta görmezden gelindi, duymazdan gelindi.

İktidar bütün belediyelerde adaylarini açıklayıp, hızlı bir çalışma içerisine girerken, ana muhalefet maalesef seçime iki ay kala adaylarını hala açıklamadı, açıklayamadı.

Dört yıldır gece gündüz çalışan, koşan, kapı kapı dolaşıp da yorulmayan ben, beklemekten ve bekletilmekten yoruldum.

Bu belirsizlikten yoruldum.

Beş yıl önce İstanbul’un emanet edildiği bir kişiye şimdi kendi ilçesinin, Türkiye’de marka yaptığı ilçenin çok görülmesinden yoruldum.

Aylardır Şişlideki meydanları doldurarak haykıran sizlerin bu haykırışlarının yok sayılmasından bıktım ve yoruldum.

Sosyal demokratların bölünüp parçalanmaması için, güçlü olmaları için, partileşme sürecindeki Türkiye değişim hareketine noktayı koyarak, her türlü fedakarlığı yapan bir kardeşiniz olarak, bize reva görülen bu vefasızlıktan usandım.

Yeni Şişli mücadelemizdeki engelleri kaldırmak için almak zorunda kaldığımız bu kararın gerekçelerini uzun uzun açıkladık. Burada yeniden tek tek anlatmak istemiyorum.

Başta siz değerli Şişlililer olmak üzere, tüm Türkiye’nin attığımız bu adımdaki haklılığımızı ve meşruluğumuzu anladığını görüyorum.

Bundan dolayı son derece huzurluyum.

Değerli dostlarım, süreçle ilgili sizleri bir kez daha kısaca bilgilendirmeyi görev biliyorum.

Açıklamalarımı bu çerçevede anlayacağınızdan kuşkum yoktur.

Kırgınlığım CHP yönetiminedir, asla Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime değildir.

Onlarla yine birlikte sevgiyle, yeni Şişliyi kurmak için yolumuza devam edeceğiz.

Sevgili dostlarım, yerel seçimlere çok sayılı günler kaldı. Artık 1 dakikamızı bile boşa geçirmeden çalışmaya ve koşmaya devam edeceğiz.

Şimdi sorumluluğumuz daha da büyük. Ayrıştırıcı değil, tam tersine birleştirici olacağız.

Kırıcı değil yapıcı olacağız. Ötekileştiren değil, herkesi sevgiyle kucaklayan olacağız.

Eski Şişliyi özleyen, yeniden mutlu, huzurlu, insanların yüzünün güldüğü, Türkiye’de konuşulan örnek Şişli’yi isteyen tüm yurttaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz.

Çalışma arkadaşlarımın ve özellikle ekibimizdeki genç kardeşlerimin beni dikkatle dinlemelerini rica ediyorum.

Bizim en önemli sıloganımızın sevgi kazanacak sıloganı olduğunu unutmayın.

Biz Şişli’de sevgi üzerine dünyalar kurduk, başarımızı buna borçluyuz.

31 Mart’a kadar yapacağımız kampanyamızda da hep bu anlayışla hareket edeceğiz.

Herkese sevgiyle yaklaşacağız, hoşgörüyle yaklaşacağız, kardeşçe yaklaşacağız. Kimseyi ayırmayacağız.

Son derece yapıcı, kucaklayıcı bir kampanya yürüteceğiz. Kavgadan, çatışma ortamından, provokasyonlardan uzak duracağız.

Bunu özellikle sizlerden rica ediyorum. Seçim yaklaştıkça üzerimize gelenler olabilir, olay çıkarmak isteyenler olabilir, tahriklere kesinlikle kapanmayacağız. Sağduyulu olacağız, sakinliğimizi koruyacağız.

Sevgili arkadaşlar, bugünden itibaren tartışmaları bir kenara bırakmanızı istiyorum.

Bir süreç yaşandı ve bugün biz yolumuza devam ediyoruz. Yeni Şişli mücadelemizde kapılarımızı herkese açacağız.

Bu ilçede hizmeti birlikte üretecek, kararları birlikte alacak, belediyeyi birlikte yönetecek, kardeşçe yaşamak üzere adımlarımızı atacak olan herkeste birlikte olacağız.

Ayrım yapmayacağız.

Genel seçimlerde tercihi ne olursa olsun yerel seçim farklıdır.

Geçmişte burada oluşturduğumuz yerel yönetimlerde Şişli modelini yeniden yaşamak isteyen AK partili kardeşlerimle, MHP’li kardeşlerimle, İyi Partili kardeşlerimle, Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimle, hepsiyle birlikte olacağız.

1 Nisan dan itibaren Şişli belediyesi eskiden olduğu gibi hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan, 24 saat herkese eşit hizmet veren ışıkları 24 saat yanan bir belediye olmaya devam edecek.

Bunu bu ilçede yaşayan tüm kesimlerle birlikte başaracağız, bundan kimsenin kuşkusu olmasın.

Değerli dostlarım, sevgili Şişlililer,

Ben sosyal demokrat bir siyasi gelenekten geliyorum. Bugüne kadar doğrultu tutarlılığından asla taviz vermedim, bundan sonra da aynı çizgide, Orhan Eyüboğlu’nun, Mustafa Üstündağ’ın, Bülent Ecevit’in bize öğrettiği siyaset kültürünü sürdürerek yolumuza devam edeceğiz.

Ben sadece şunu yaptım: Şişli halkının bir özlemi vardı, Şişli halkının bir talebi vardı, bu meydanları dolduran bir coşkusu vardı. Bu talebe kayıtsız kalamazdım, görmezden gelemezdim.

Yeni Şişli için sizlerle birlikte yola çıktık. Ben sadece bu yolda önümüze çıkan bir belirsizliğe, önümüze çıkarılmak istenen bir engele hayır dedim, artık yeter dedim.

Bunu yapmasaydım, bu meydanları dolduran sizlere saygısızlık etmiş olurdum, ihanet etmiş olurdum.

Şimdi, bugüne kadar hangi çizgide hangi tutarlılıkta yürüdüysek, aynı şekilde yürümeye ve koşmaya devam edeceğiz.

Her siyasi görüşdeki bütün yurttaşlarıma sesleniyorum, lütfen içiniz rahat olsun. 31 Mart’tan sonra Şişliyi birlikte yöneteceğiz.

Şişli’de yine en büyük yatırımı eğitime ve sağlığa yapacağız, çocuklarımızın geleceğine yapacağız.

Şişli yine kültürde ve sanatta bir numara olacak. Şişli festivallerin, sergilerin, uluslararası kongrelerin ev sahipliğini yapacak.

Türkiye’nin en büyük akıllı kütüphanesini Şişlide kuracağız. Gençlerimizi bilim ve teknolojinin tüm olanaklarından yararlandıracağız.

Ve şunu söylemek istiyorum, sevgili anne babalar, sevgili çocuklar ve gençler. 31 Mart’tan sonra Şişli belediyesi, yabancı dil öğrenmek isteyen herkese bunu ücretsiz sağlayacak. Çünkü burası bir turizim bölgesi olacak, sanat bölgesi olacak, iletişim ve bilişim bölgesi olacak.

Size söz veriyorum.

Bugüne kadar gittiğim her mahallede her sokakta, çaldığım her kapıda beni umutla, sevgiyle, coşkuyla karşılayan sevgili yurttaşlarım.

Artık 24 saat sizlerle olacağız, bu yolculuğu birlikte tamamlayacağız. Zafere birlikte ulaşacağız.

Umudunuzu daha da büyütün, coşkunuzu daha da büyütün.

Her koşulda bana güvenen, aldığım her kararda arkamda ve yanında olmaktan bir an bile tereddüt etmeyen sevgili yol arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım, sizlerle iftihar ediyorum.

Bir kez daha anlıyorum ki insan yol arkadaşlarını doğru seçerse, yollar ne kadar zorlu olursa olsun o yolun sonu aydınlıktır.

Hiç merak etmeyin sevgili arkadaşlar, dün hangi noktadaysak bugün de aynı noktadayız, yarın da aynı doğrultuda olacağız. Bizim rotamız bugüne kadar hiç sapmadı, bundan sonra da sapmayacak. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.

Biz çalışmak istiyoruz, biz koşmak istiyoruz, biz beklemek ve bekletilmek istemiyoruz.

Seçime iki ay, kaldı rakipler yol alırken, beklemeye ve bekletilmeye tahammülümüz yok.

Yıllardır beklemek hep kaybettirdi, tembellik hep kaybettirdi.

Beş yıl önceden belli olan seçimler için iki ay kala hala karar verememek, hep kaybettirdi.

Biz kaybeden taraf olmak istemiyoruz. Karşı çıktığımız nokta budur sevgili dostlarım. Çünkü biz kazanan taraf olacağız.

Değerli basın mensubu arkadaşlar, sizlere de çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Yoğun ve hareketli bir kampanya sürecine gireceğiz.

Önümüzdeki haftalarda yeni Şişli için hazırladığımız çok önemli projeleri sizlerle paylaşacağız.

Sevgili yurttaşlarım, önümüzdeki günlerde yeni adımlar atacağız, daha da hızlanacağız. Hepsini planlıyoruz hiç merak etmeyin.

Sevgili kardeşlerim, Anadolu’da bir söz var, yolcu yolunda kalmaz. Biz de bu yola çıktık ve hep birlikte o yolu en güzel şekilde aydınlığa çıkarak tamamlayacağız.

Her gün çığ gibi çoğalarak, birlik içinde, beraberlik içinde, kardeşlik içinde, herkesi kucaklayarak, yeni Şişliyi kuracağız. Yolumuz açık olsun.”