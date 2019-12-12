Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 11 Aralık sonuçlarına göre ikramiye 1 kişiye gitti!

Sayısal Loto çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi akşamları düzenleniyor. Oyunseverler 6 şanslı rakamı bilip devirli ikramiyenin sahibi olmak istiyor. İşte 11 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve büyük ikramiye tutarı….

12 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları:

Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre kazanan numaralar; 07-12-19-24-25-32

SAYISAL LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI

Sayısal Loto oyununun 1278. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 173 bin 680 liranın sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 89 kişi 5 bin 275’er lira, 4 bilen 4 bin 836 kişi 73’er lira ve 3 bilen 83 bin 970 kişi ise 11 lira 15’er kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiye isabet eden kuponun Diyarbakır’ın Sur ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto