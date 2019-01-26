Sayısal Loto’da rakam skandalı

Milli Piyango'nun 23 Ocak 2019 tarihli Sayısal Loto çekilişinde bir skandala imza atıldı. Webtv üzerinden canlı yayınlanan çekilişin tarihi, 01 Ocak 1970 olarak gösterildi.

İkramiye kazanan numaralar da 01, 10, 18, 29, 30 ve tekrar 10 olarak açıklandı. İki kez aynı sayının olması imkansızken, büyük ikramiyenin çıktığı yer de Kocaeli-Gebze olarak belirtildi. Sayısal Loto rakamları yerine Şans Topu rakamlarının yayına verildiği anlaşıldı.

İLLER DE DEĞİŞTİ

Yayın sonrası ise tarih ve numaralar değiştirildi. Büyük ikramiye çıkan numaralar, 14, 15, 18, 34, 35 ve 48 olarak açıklandı. Ancak büyük ikramiye bu kez Ankara-Polatlı'ya çıktı. 5, 4 ve 3 tutturan kişi sayısı ve ikramiye tutarları için de güncellemeler yapıldı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “23 Ocak tarihli Sayısal Loto çekilişinde soru işaretleri var. Makineden gelen numaralar ile ekrana verilen numaralar farklı, iki kez 10 rakamı nasıl çıkar?'' diye sordu. Yavuzyılmaz SÖZCÜ'ye şunları söyledi: “TRT bu çekişleri 2016 yılına kadar canlı yayınladı. Webtv'de canlı yayında çekiliş tarihi 1970 gösterildi. İki kez 10 rakamı çıktı. Bu hatalar sehven olamaz. MPİ'nin resmi internet sitesinde hatalı bilgiler düzeltilmiş olsa bile webtv'den canlı yayını izleyip, ikramiyenin kendisine çıkmadığını görüp biletini atan ya da sonradan tekrar kontrol etmeyen çok sayıda vatandaşımız vardır. Bilinçli veya bilinçsiz ihmal veya ciddiyetsizlik içeren bu uygulamaların bedeli halkın sırtına yükleniyor.”