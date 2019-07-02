Seçimi kaybeden AKP’li aday müdür oldu

Çanakkale – İzmir karayolu üzerinde, Ezine’ye 2 kilometre mesafede kurulan ve Peynir Üretim Tesisleri, Süt Ürünleri Üretim Tesisleri olmak üzere çeşitli gıda üretim tesislerin yer alacağı Ezine Gıda İhtisas OSB’de görev değişimi oldu. Mevcut Müdür Harita Mühendisi Çağrı Oğuzhan'ın yerine müdürlüğe 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’nin Kepez adayı Alper Altınok getirildi.

ALTINOK: ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan yeni müdür Altınok, çok çalışacaklarını belirterek; “Ezine OSB Çanakkale için önemli bir proje. Hükümetimizin de üzerine önem verdiği projelerden biri Ezine OSB. İnşallah hayırlı olsun diliyorum. Yönetim kurulu kararı ile başlıyoruz göreve. İnşallah önümüzdeki süreçte konulara vakıf olup OSB'yi daha ileriye taşımak, üzerimize düşen görevi yapmak için canla başla çalışacağız” dedi.

31 Mart’taki seçimde; Kepez Beldesi’nde yüzde 50’lik bir oy oranı ile CHP’nin adayı Birol Arslan belediye başkanı seçilirken, AKP’nin adayı Alper Altınok yüzde 32’lik oy oranı ile seçimi ikinci tamamlamıştı.