Sel sularına kapılan yavru kediyi suni teneffüsüyle hayata döndürdü

İstanbul Pendik, Kartal ve Tuzla’da kuvvetli yağış etkili oldu. Pendik’te yollar göle dönerken D-100’de trafik durdu. İtfaiye yollardaki su birikintisini müdahale etti. Bir belediye çalışanı sel sularına kapılan yavru kediyi fark etti.

İsminin Metin olduğu öğrenilen belediye işçisi kediyi boğulmak üzereyken sudan çıkarttı. Belediye işçisi suni teneffüs yaparak kediyi hayata döndürdü. Miyavlamaya başlayan kediyi masaj yapıp havlu ile kuruladı. İşçinin kediyi kurtarma anları kameralara yansıdı.

Kediyi havluya saran işçi koşarak aracına geldi ve kediyi veterinere götürdü. İşçinin kediyi hayatta tutma mücadelesi çevredekilkere duygu dolu anlar yaşattı. Kedi daha sonra, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı(İBB)’nin Pendik’de bulunan Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Belediye işçisinin bu hareketi sosyal medyada da gündem oldu. Binlerce kullanıcı işçiye övgü dolu sözlerle teşekkür etti.

İşte mesajlardan bazıları:

-Teşekkürler yüreği güzel insan İstanbul Pendik’te etkili olan sağanak yağış nedeniyle boğulma tehlikesi yaşayan yavru kedi suni teneffüsle kurtarıldı.

Allahım şu merhametden herkese ver.. Aminn

-Günün en güzel görüntüsü… Pendik de sulara kapılan kedi ve itfaiye erinin çabası…

-Pendik’te etkili olan sağanak nedeniyle boğulma tehlikesi yaşayan yavru kedi böyle kurtarıldı