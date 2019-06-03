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Son dakika… Akit TV’de Türk ordusuna hakaret!

Akit TV ekranlarında yayınlanan "Ters Kutuplar" adlı programa konuk olan Murat Alan, Türk askerine ağır hakaretlerde bulundu.

13:32 -
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Akit gazetesi haber müdürü Murat Alan’ın canlı yayında Türk askeriyle ilgili yaptığı ‘eşek’ benzetmesi tepki çekti.

Akit TV’de yayınlanan “Ters Kutuplar” adlı programa katılan Murat Alan, gazeteci Ali Tarakçı ile tartıştığı sırada, “O hizaya gelmeyen apoletli Generalleriniz hepsi Erdoğan’ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşşek gibi saf tutacaklar. Bu ülkede demokrasi varsa bunu AK Parti iktidarı oturttu” dedi.

Murat Alan’ın Türk askeriyle ilgili yaptığı ‘eşek’ benzetmesi kısa sürede sosyal medyada yayılırken; vatandaşlar Alan’a çok sert tepki gösterdi.

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