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Son dakika… Ankara’da yük treninin vagonları raydan çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesi Çağlayan bölgesinde yakıt taşıyan trenin 2 vagonu raydan çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hatta yaklaşık 2 saat süreyle tren seferleri gerçekleştirilemedi.

03:18 -
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Son dakika… Ankara’da yük treninin vagonları raydan çıktı

Kaza, saat 01.30 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Çağlayan Alt Geçidi´nin üzerinde meydana geldi. Sincan´dan Ankara yönünde akaryakıt taşıyan yük treni, geçidin üzerinde ilerlediği sırada kaza atlattı. Trenin çekici lokomotifi ile yakıt dolu 4 vagonu, henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıkarak toprağa oturdu.

DHA

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle hattaki tren seferleri durduruldu. Kaza yapan loktomotif ve akaryakıt yüklü vagonların çekilmesinin ardından demiryolunda ulaşım saat 03.30 sıralarında normale döndü. DHA

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Son güncelleme: android-time 04:21 14.03.2019
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