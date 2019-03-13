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Son Dakika… Bahçeli: Mansur Yavaş adaylıktan çekilmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Millet İttifakı'nın Ankara Adayı Mansur Yavaş'ın adaylıktan çekilmesi gerektiğini ifade etti

12:11 -
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Son Dakika… Bahçeli: Mansur Yavaş adaylıktan çekilmelidir

Kırıkkale mitingi öncesi gazetecilerle görüşen Devlet Bahçeli, Mansur Yavaş olayının “siyasi ve hukuki” yönü bulunduğunu dile getirerek, “Hukuki süreç seçim gününe kadar veya sonrasına kadar devam edeceğe benziyor. Buraya müdahale etmek doğru değil.

Ama bu gelişmelerin siyasi boyutu 19 gün tartışılacak. Böyle bir durum karşısında olacak? O kişinin, ‘Ben soruşturma sonucu alınıncaya kadar, siyasi olarak CHP'nin temsilinde hem şahsıma hem partime bir zarar vermemek, hem de mahalli idareler seçimlerini gölgeye düşürmemek için adaylıktan çekiliyorum' demesi en ahlaki yoldur. Ama tersi olursa CHP'yi tüketme sürecine girer.

Büyükşehire kritik süreçlerde talip olan bir kişi partisini rahatlatmalı, seçimi rahatlatmalı, toplumsal gerginliği azaltmalı ve bunun içinde adaylıktan çekildiğini ifade etmeli. Yani diyorum ki yavaş yavaş ayrıl!” dedi.

Bahçeli, Yavaş'ın iddiaları ve zamanlamasını “komplo” olarak değerlendirmesine ise “Kendisinin kazanacağından ne kadar emin ki böyle bir komplo olduğunu ifade ediyor! Bu kadar garantiyi nereden alıyor ki, kendisinin adaylığına karşı olan siyasi partiler oturup düşünüp FETÖ terbiyesiyle bir komplo kursun!” karşılığını verdi.

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Son güncelleme: android-time 12:28 13.03.2019
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