Son Dakika… Bahçeli’den YSK’nın kararlarıyla ilgili açıklama

YSK, saat 11.00'de Sadi Güven başkanlığında toplanmış; AKP'nin İstanbul seçimlerine ilişkin yaptığı olağanüstü başvuruyu inceleyen kuruldan ara karar çıkmıştı.

AKP’nin KHK’lıların oy kullanmaması yönündeki itirazını değerlendiren YSK, bu talebi reddetmiş, AKP’nin 41 bin 132 kısıtlı seçmen iddiası ‘araştırılacak’ ve memur olmayan sandık kurulu üyeleri ‘araştırılacak’ kararlarını vermişti.

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BAHÇELİ’DEN ‘YSK KARARLARI’ YORUMU

Ev sahipliğini TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yaptığı 23 Nisan resepsiyonuna katılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin İstanbul seçimleriyle ilgili sorularını yanıtladı. Bahçeli yaptığı açıklamada, “Yüksek Seçim Kurulu çalışıyor, bizim olumlu olumsuz diye bir sorgulama yapmamız o çalışmaya gölge düşürmesin. Hakimlere saygılı olalım diye söylüyorum. Sonra değerlendirme yaparız inşallah” diye konuştu.

İHA