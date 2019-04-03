Son dakika… Binali Yıldırım’dan sandık açıklaması!

31 Mart gecesi, henüz seçim sonuçları belli olamadan kameralar karşına geçerek, “Şu saat itibariyle İstanbul’da seçim sayımları gayri resmi sonuçları tamamlanmış bulunuyor. Bu sonuca göre İstanbul’da seçimi kazandık” diyen AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bu kez tam tersi bir açıklamada bulundu. YSK’nın kesin olmayan sonuçları açıklamasının ve Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazanmasının ardından uzun bir süre sessizliğe bürünen Yıldırım, yeniden kameralar karşısına geçti.

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MAZBATA ÜZERİNDEN ELEŞTİRDİ

YSK sonucu beklemeden kazandıklarını açıklayan Yıldırım, İmamoğlu’na seslenerek, “Seçimin başlamasından bitimine kadar bütün işler YSK’ya aittir. Seçim tamamladıktan sonra bütün işleri incelemek YSK’ya aittir. Yani seçim bitmiştir. İtiraz hakkı YSK’ya yapılacaktır. Bir çok ilde olduğu gibi İstanbul’da da itirazlar oluyor. Bu süreçten sonra seçimin patronu YSK’dır. Ben baştan beri söyledim, YSK mazbatayı kime verirse başkan odur. Ben şimdi İmamoğlu’na soruyorum, elinde mazbatan var mıdır?” dedi.

“OYLARIN NEREYE GİTTİĞİNİ ORTAYA ÇIKARMALIYIM”

Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarına da değinen Yıldırım, “Seçimin tamamlanmasından sonra YSK’nın kesin sonucu beklenmelidir. İmamoğlu’nun yaptığı açıklamaları şiddetle kınıyorum. Ben İstanbul’daki vatandaşların oyununun nereye gittiğini ortaya çıkarmak benim boynumun borcudur. İster bana versin isterse başkasına versin ben bu oyun nereye gittiğini ortaya çıkarmalıyım ve çıkarmaya da devam edeceğim. İstanbul halkı kararını vermiştir ve bu karar YSK tarafından açıklanacaktır. Bu karar açıklanmadan, itiraz süreçleri karara bağlanmadan sorumsuzca davranmak, toplumu germek ülkeye zarar verir, millete zarar verir, her şeyden önce adayın kendisine de zarar verir” dedi.

“İLK TEBRİK EDEN BEN OLACAĞIM”

YSK’nın kesin sonuçları açıklamasını beklemek gerek diyen Yıldırım, “Seçimin sonucunun sükunetle beklenmesi gerekir. Maden İmamoğlu YSK’ya güveniyor o zaman vereceği sonucu beklemek zorundadır. Ben bir devlet adamı olarak kendisine sonucu beklemesini öneriyorum. Yarın iş biter mazbatasını alırsa kendisini ilk tebrik edecek olan benim ancak ben kazanırsam aynı davranışı da kendisinden beklerim” dedi.

“ARADAKİ FARK AZALIYOR”

Yeniden sayılan oylara da değinen Yıldırım, “Gören de zanneder ki İmamoğlu, iki katı oy almış, aradaki fark binde 2, her şey değişebilir. Şu anda oylar yeniden sayılıyor. aradaki fark azalıyor. Biz YSK’nın süreci başarıyla sürdürdüğünü düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.