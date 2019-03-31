AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler: Denizli ve Erzincan’da korkutan depremler! Son dakika haberleri

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Acıpayam ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 14.30’da meydana geldi. Yerin 6.98 kilometre derinliğinde olan deprem, Denizli’nin yanı sıra İzmir, Aydın ve Muğla’da da hissedildi. Deprem bölgede paniğe neden oldu. Depremin herhangi bir hasara yol açıp açmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 14.41’de merkez üssü Erzincan Otlukbeli olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin ilçenin Karahüyük Mahallesi, büyüklüğünü ise 5.1 olarak açıkladı.

Denizli Acıpayam'da, 20 Mart Çarşamba günü, Richter ölçeğine göre, 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, ardından aynı bölgede büyüklükleri değişen yüzlerce artçı sarsıntı olmuştu. Bölgede, 25 Mart Pazartesi günü de 4.1, 27 Mart Çarşamba günü ise 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

ERZİNCAN DA SALLANDI

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre, saat 14.41’de merkez üssü Erzincan’ın Otlukbeli ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.