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Son dakika… Libya mutabakatına dört partiden ortak destek

Libya ile Doğu Akdeniz Mutabakat Muhtırası TBMM Genel Kurulu'nda 293 oyla kabul edildi. Muhtıraya AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti destek verdi.

19:27 -
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Son dakika… Libya mutabakatına dört partiden ortak destek

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Son güncelleme: 19:48 05.12.2019
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