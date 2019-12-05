Son dakika… Libya mutabakatına dört partiden ortak destek

AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. &nbsp;. İLGİLİ HABERTBMM&#039;de CHP&#039;lilerle MHP&#039;liler arasında kavga!. . &nbsp;. &nbsp;. İLGİLİ HABERİYİ Partili Türkkan&#039;dan kadın cinayetleri tepkisi: Artık yeter. . . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika-dort-partiden-ortak-destek-5492465","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika-dort-partiden-ortak-destek-5492465","pageType":"yazi","pageIdentifier":5492465,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""});aip('newsArticle', {"identifier":5492465,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika-dort-partiden-ortak-destek-5492465/","headline":"Son dakika&#8230; Libya mutabakatu0131na du00f6rt partiden ortak destek","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["AKP","ayd\\u0131n","Bursa","Cahit \\u00d6zkan","CHP","Erkan Ak\\u00e7ay","Erkan Ayd\\u0131n","\\u0130Y\\u0130 Parti","kavga","Levent G\\u00f6k","Libya","Meclis","MHP","Sezgin Tanr\\u0131kulu","son dakika","TBMM","T\\u00fcrkiye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"avanes","dateCreated":1575563243,"datePublished":1575563243,"dateModified":1575564516,"info":"{"seo_news":"false"}"});