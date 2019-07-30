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Son dakika haberi… Avcılar’da elektrik kabloları patladı

Avcılar'da ambalaj üretimi yapan bir firmanın yer altı elektrik kablolarında meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

19:51 -
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Olay, Avcılar Firüzköy Mahallesi Güney sokakta bulunan bir ambalaj firmasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı fabrikanın yer altı elektrik kablolarında peş peşe patlamalar meydana geldi.

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Patlama seslerinin duyulması üzerine işçiler korku içinde kendilerini sokağa attı.Aynı sokakta bulunan başka firma çalışanlarının da kendilerini dışarı attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken patlama anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.  DHA

Son güncelleme: android-time 20:38 30.07.2019
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