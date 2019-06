Son Dakika… İBB önünde Başkan Ekrem İmamoğlu halka seslendi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra, 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçiminde de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı.

İmamoğlu daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki binasında görevi vekaleten yürüten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan devraldı.

İBB ÖNÜNDE İMAMOĞLU’NU ÇOŞKULU KALABALIK KARŞILADI

İmamoğlu, önce İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldı, ardından da devir teslim töreni için, Saraçhane’deki büyükşehir belediyesi binasına geldi. Burada İmamoğlu’nu muhteşem bir kalabalık karşıladı.

YERLİKAYA, GÖREVİ İMAMOĞLU’NA DEVRETTİ

18.30'da başlayan devir teslim töreninde vekaleten görevi yürüten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya görevini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını 2. kez kazanan Ekrem İmamoğlu’na devretti. Yerlikaya, başkanlık mührünü İmamoğlu’na verdikten sonra kısa bir açıklama yaptı. Vali’den sonra konuşan İmamoğlu, görevi kendisine devreden valiye teşekkür etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya devir teslim töreninde şöyle konuştu;

“7 Mayıs’tan bu yana vekaleten devraldığım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini şimdi Sayın Ekrem İmamoğlu’na devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bu süre içinde birlikte çalıştığımız büyükşehir ailesine ve tüm İstanbullu hemşehrilerime sevgiler saygılar sunuyorum.”

Konuşmasının ardından Yerlikaya, başkanlık mührünü İmamoğlu’na takdim etti.

Ekrem İmamoğlu’nun görevi devraldıktan sonra konuşması şöyle;

“Ben de sayın valimize çok teşekkür ediyorum. Bu şehre tarihine, maneviyatına, geçmişten bugüne hizmet görmüş bütün alanlarına her şeyine sahip çıkacak, doğrular yapmaya çalışacak yanlışlardan sakınacak bir yönetim anlayışı ortaya koymayı diliyorum. Türkiye’nin Avrupa’nın en büyük kenti İstanbul’umuza hep beraber hizmet edeceğime herkesin huzurunda söz veriyorum. Herkesle uyum içerisinde çalışmayı umut ediyor ve diliyorum. İstanbul’un çok şeye ihtiyacı var hepimize başarılar diliyorum. Allah mahcup etmesin.”

18.20'de başlayan devir teslim töreni 18.50'de sona erdi. Devir teslimden sonra Yerlikaya ve İmamoğlu bir süre baş başa görüştü.

Böylece 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçiminde yüzde 54.21 oy ile seçilen Ekrem İmamoğlu göreve başlamış oldu.

BAŞKAN İMAMOĞLU’NUN İBB ÖNÜNDE HALKA SESLENİŞİ

Başkan Ekrem İmamoğlu görevi teslim aldıktan sonra İBB binası önündeki vatandaşlara hitap etti.

İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle;

Nasılsın İstanbul? Hepinizi çok seviyorum hepinizi… İyi ki varsınız. İyi ki bu milletin birer ferdiyiz. (Ekrem başkan sesleri)

Bu güzel bayrağın, bu güzel gök kubbenin altında, Cumhuriyete ve demokrasiye inanmanın geçmişten bugüne tüm değerlere sahip çıkmanın, o gururu yaşamanın büyük bir keyfi içerisindeyim. Hepinizle kucaklaşmanın, sizlerle kol kola olmanın, omuz omuza olabilmenin büyük bir keyfini yaşıyorum.

Bugün demokrasi bayramı, bugün İstanbul’un bayramı… Hep birlikte çok güzel işler başaracağımızın müjdesi olan bir gün bugün. İstanbul’a hayırlı olsun. (Ekrem Başkan sesleri)

31 Mart gecesi birileri saati durdurmak istedi. Durdurmak istedikleri saati 23 Haziran’da millet çalıştırdı. Saatleri durdurarak zamanın akışını önleyemezsiniz. Milletin iradesini hiçbir güç geri çeviremez. Milletin iradesini hiç kimse ama hiç kimse yok sayamaz. Milletin emanetini iade etmeye çalışırsanız, millette öyle bir karar alır ki bunun önünde hiç kimse ama hiç kimse duramaz. Sizler bunu ispat ettiniz. (Ekrem Başkan sesleri)

Milletin iradesini yok sayanlara İstanbul size dedi öyle bir ders veriyorum ki alın 806 bin defa millet iradesini İmamoğlu’na teslim ediyor. (Hak, hukuk, adalet sesleri)

İstanbullu bir avuç insana, demokrasiye sıkıntı vermek isteyen bir avuç insana, öyle bir ders verdi ki ‘Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi’ dedi. (Mustafa Kemal’in askerleriyiz sesleri)

İstanbul bu millete büyük bir öz güven kazandırdı. İstanbullu dedi ki benim adalet duygularımla oynayamazsınız. İstanbullu dedi ki ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ dedi. (Mustafa Kemal’in askerleriyiz sesleri) İstanbullu 23 Haziran’da Cumhuriyete ve demokrasiye olan bağlılığını tescilledi. Bu tescil tüm dünyaya da şunu gösterdi Türkiye herhangi bir ortadoğu ülkesi değildir. Türkiye damarlarına kadar demokrasiye inanmıştır.

İstanbullu sadece bize oy verenler değil bütün İstanbullular tüm barışçıl duygularla adalete inanan tüm duygularıyla sandığa gitmesi en güzel günü İstanbul ve Türkiye’ye yaşatması. O bakımdan çok değerli. O yüzden ben bu şehrin 16 milyon insanına teşekkür ediyorum. Hiç ayırım yapmaksızın. Hep beraber demokrasiye verilen zararı tamir ettik. Hep beraber demokrasiyi hiçe sayanları bir kez daha milletçe yok saydık. Yok hükmündedir o bir avuç insan.

Bu şehirde 16 milyon insanımıza eşit olduğumuz gösterdik hep birlikte. Eşitiz biz. Zengini fakiri eşitiz. Eşitlik duygusu çok önemli. Türk-Kürt herkes eşit. Milletçe biriz biz biriz. Birlikte mutluluk yaşatacağız bu kente. 16 milyon vatansever olarak bu devlet için her zaman hizmeti en önemli karakter biliriz.

Değerli dostlar ittifak partilerimize teşekkür ediyorum. Evladı olduğum ve bugünlere beni buralara getiren Cumhuriyet Halk Partisi’ne teşekkür ediyorum. Genel başkanım sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum. İttifak partimiz İYİ Parti’ye çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e teşekkür ediyorum. Partilerimizin tüm çalışanlarına, emekçilerine her iki il başkanıma onların nezdinde ilçe başkanlıklarına, milletvekillerine, kadın kollarına, gençlik kollarına, parti meclisi üyelerine, genel başkan yardımcılarına çok ama çok teşekkür ediyorum. Canan Kaftancıoğlu’na teşekkür ediyorum. Buğra Kavuncu’ya çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlar tüm siyasi partilere teşekkür ediyorum. Bu süreçte demokrasiye katkı sundukları için bize destek veren vermeyen tüm siyasi partilere teşekkür ediyorum. Ama ben biliyorum çok kıymetli oylarını alsak da almasak da eşit vatandaş olarak hepsine gururla hizmet sunacağım.

Ve özellikle siyasi partilere teşekkür ederken, hem destek olan hem demokrasiye katkı sunan HDP’li hemşehrilerime teşekkür ediyorum, Ak Parti’li hemşehrilerime teşekkür ediyorum, MHP’li hemşehrilerime teşekkür ediyorum, DSP’li, BBP’li, Vatan Partili dostlarımıza teşekkür ediyorum.

Ayrıca demokrasiye her ortamda katkı sunarak adaylığını devam ettiren Vatan Partisi adayına da teşekkür ediyorum. Ama özellikle demokrasiye büyük katkısı olan her zaman demokrat duruşuyla sürece katkı sunan Saadet Partisi adayına teşekkür ediyorum. İstanbul halkının öncüleri olarak bize her ortamda sahip çıkan yanımızda olan kampanyaya katkı sunan İstanbul Gönüllüleri’ne teşekkür ediyorum. Bu İstanbul gönüllüğü kavramı sadece seçimle kalmayacak aynı zamanda bugün itibariyle bütün İstanbulluyu gönüllü olmaya davet ediyorum.

Değerli dostlar, güzel insanlar… Bu Haziran ayı itibariyle bu önemli kampanyamıza destek olan yanımda olan, kampanya çalışanlarıma, basın heyetime, bütün danışmanlarıma, yol arkadaşlarıma, emekçilere bu meydanları bize hazırlayan herkese çok teşekkür ediyorum.

Türkiye’nin yaratıcı insanlarına, Türkiye’nin iş insanlarına, Türkiye’nin emekçilerine kısacası o büyük kalplerine İstanbul’un çocuklarına teşekkür ediyorum. İstanbul’un enerjisiyle beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan İstanbul’un gençlerine teşekkür ediyorum. İstanbul’un toplumun vicdanı kadınlarına teşekkür ediyorum. Bu şehrin beyefendilerine, insanlarına güzel hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Ama özellikle altını çizerek cesaretleriyle bugüne kadar yanımızda olan bundan sonra da yanımızda olacağına inandığım sanatçılara teşekkür ediyorum.

