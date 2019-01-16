Son dakika… MHP Samsun milletvekili Erhan Usta ihraç edildi

MHP Merkez Disiplin Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik AKP ile MHP arasındaki 'ittifak' görüşmeleri için "Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil” diyen Samsun milletvekili Erhan Usta'yı partiden ihraç etti. MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı bu ihraçla 49'a düştü.

MHP’den yapılan açıklamada “Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 78. maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası ile cezalandırılması istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmiş bulunan Samsun Milletvekili Erhan USTA hakkında düzenlenen disiplin soruşturması dosyası münderecatı Merkez Disiplin Kurulunca müzakere edilmiş, müzakereler sonucunda yapılan gizli oylama ile Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İli, Çankaya İlçe Teşkilatı üyesi Erhan USTA'nın Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 78/4 – (c) , (e) , ve (i) maddeleri uyarınca parti üyeliğinden “KESİN ÇIKARMA'' cezası ile tecziyesine, 16.01.2019 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir.” denildi.

NE OLMUŞTU?

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, geçtiğimiz Aralık ayında yaptığı açıklamada “Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil” diyerek Samsun’da 7 belediye istediklerini ancak AKP’nin 2 belediye verdiğini söylemişti. AKP İl Başkanı Hakan Karaduman da bu sözlere “MHP'nin 10 ilçede iddialı olduklarına ancak gülebilirim. Daha önce hatırladığım kadarıyla 5 ilçe yönettiler” diye yanıt vermişti.

Bu gelişmelerin ardından MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı görevden alınmış Samsun Milletvekili Erhan Usta da Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. MHP yönetimi tarafından Merkez Disiplin Kurulu´na sevk edilen MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, kararı “Samsunlu seçmenlerimizin ve partimizin hukukunu korumaya çalıştım. Bütün yaptığımız bu. Ben disipline sevk edilecek herhangi bir şey yapmadım” diye değerlendirmişti.