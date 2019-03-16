Son dakika… MSB: Kuzey Irak’taki operasyonda 2 şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ” Irak kuzeyindeki operasyonlar esnasında 16 Mart 2019 tarihinde çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, sekiz kahraman silah arkadaşımız yaralandı. Söz konusu operasyon esnasında birisi kadın altı bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Ele geçen bu teröristlerin yanında, bölgedeki emarelerden terörist zayiatının daha fazla olduğu değerlendirilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

ŞEHİT EVİNE TAZİYE ZİYARETİ

Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel’in Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi Günyüzü köyündeki evine gelen Vali Kamuran Taşbilek, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Kürtün Kaymakamı Ekrem Çeçen ve Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat acılı baba Mehmet Temel’e başsağlığı dileğinde bulundu. Türk bayrağı asılan şehidin evini ziyaret eden ilçe sakinleri de taziyelerini sundu.

ACILI BABA: YÜREĞİM YANIYOR

Oğlunun 24 Şubat’ta izne geldiğini anlatan Mehmet Temel, “Jandarmaların geldiğini gördüm. Ben yola dönmeden askerler bana yöneldi. Ben askerleri görünce oğlumun şehit olduğunu anladım. Ben onun telefonunu açmaya bir acı haber alırım diye hep korkardım. Kardeşleri ile görüşür, iyi olduğu haberini alınca rahatlıyordum. 3 yıldır oğlumla beraber ben de askerdim. İzne gelecekti, nişanlanacaktı. Çok mütevazı bir çocuktu. Yüreğim yanıyor. Benim haberim olmadan gidip asker olmak için başvurmuştu. Bana ‘Ben asker olacağım’ dedi. Ben de ‘Hayırlı olsun’ demiştim” diye konuştu.

Şehidin ağabeyi Önder Temel de “Şehitlerimize üzülürken öz kardeşim şehit oldu. Veren de Allah, alan da Allah. Bu hainler sevinmesin. Sonları gelecek. Kardeşimiz hem acı hem gurur yaşattı. Hainler asla gülemeyecek. Allah devletimize vatanımıza zeval vermesin” dedi.

ŞEHİT ATEŞİ KÜTAHYA’YA DÜŞTÜ

Irak’ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Yaşar Çakır’ın Kütahya’nın Yenidoğan Mahallesi’nde oturan ailesine acı haber askeri görevlilerce verildi. Kadir Çakır ve eşi Hediye Çakır, oğullarının şehit haberini aldıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit haberinin ardından Çakır Ailesi’nin oturduğu ev ve sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin babası Kadir Çakır, evinin önünde taziyeleri kabul etti.

Bekâr olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Yaşar Çakır’ın ağabeyi Aziz Çakır, kardeşinin 4 yıl önce göreve başladığını ve en son 1 hafta önce görüştüklerini ifade ederek, “Kardeşimle bir hafta önce telefonla görüştük, oraya göreve gitmişlerdi. Telefonlar çekmediği için tam anlamıyla konuşamadık. Ben de uzman çavuştum, istifa ettim. Çok kardeşimi toprağa verdim ama bu başkaymış” dedi.

DHA