Son dakika.. Seçim ve mazbata arasında dikkat çeken ihale

İBB şirketlerinden İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeleri Ticaret A.Ş, (SPOR İstanbul A.Ş.) 2019 yılında muhtelif spor organizasyonları için vinil, afiş kitap, broşür basım, asım ve dağıtım hizmetleri almak üzere 20 Haziran 2019 tarihinde ihaleye çıktı. Yerel seçimden 3 gün önce düzenlenen ihale, yine dikkat çekici bir tarihte sonuçlandı. 23 Haziran seçimlerinde tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) olan Ekrem İmamoğlu'nun ikinci kez mazbatasını almaya gittiği gün -27 Haziran’da- ihalenin verildiği firma ile sözleşme imzalandı.

6 AYLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

1 milyon 887 bin 412 liralık ihaleyi Yücel Kurt kazandı. İhaleyi kazanan firma ile 28 Haziran-31 Aralık tarihleri arasını kapsayan 6 aylık sözleşme imzalandı. İhalenin sonuç ilanında yer alan yüklenicinin adresi Gaziosmanpaşa'da bulunan Düzey Ajans'a ait. İhalenin yaklaşık maliyeti 4 milyon 712 bin lira olarak belirlenmiş ve ihaleye 3 firma katılmıştı.

868 BİN LİRALIK İHALE DE İMAMOĞLU GELMEDEN BİTİRİLDİ

Spor İstanbul A.Ş.'nin düzenlediği başka bir ihale de yine tarihleri ile dikkat çekti. Bu kez 23 Haziran yerel seçiminden 2 gün önce yani 21 Haziran günü “2019 yılı muhtelif spor organizasyonları için ulaşım hizmeti alımı” ihalesi açıldı. İhaleye tek teklif sunuldu. İhale 868 bin 690 TL'ye Öz Genç Turizm'e verildi. İmamoğlu'nun mazbatayı almasından bir gün önce 26 Haziran 2019 tarihinde firma ile 6 aylık sözleşme imzalandı.