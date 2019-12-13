Son dakika… ‘Torunlarımız bile rahat etsin’ demişti ama kendi bile rahat edemedi!

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 10 Ağustos 2014’te o dönem başbakan olan Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından çok kısa bir süre sonra AKP’nin ikinci genel başkanı seçildi.

27 Ağustos 2014’te AKP Genel Başkanı olan Davutoğlu, iki gün sonra 27 Ağustos’ta da ‘seçilmemiş başbakan’ olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından görevlendirildi.

Davutoğlu kazandığı iki seçime karşın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine AKP’yi olağanüstü kongreye götürdü. 22 Mayıs’ta yapılan 2. Olağanüstü Büyük Kongre’de de AKP Genel Başkanlığı görevini Binali Yıldırım’a devretti ve aynı gün Başbakanlık’tan istifa etti.

Bu kapsamda Ahmet Davutoğlu, 24 Mayıs 2016 tarihine kadar başbakanlık koltuğunda oturdu. Hem bu süreç öncesi hem de bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’nin üst düzey yetkilileri, Türkiye’yi başkanlık sistemine taşıyan yolların taşlarını döşedi.

16 Nisan 2017’de gerçekleştirilen referandumda halk, ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ adıyla yönetim yapısını yüzde 51.41 oranıyla kabul etti. 2018’de yapılan köklü anayasa reformlarıyla da hükümet sistemi uygulamaya kondu.

BAŞKANLIK SİSTEMİ İÇİN ‘ZARURETTİR’ DEDİ

Prof. Dr. Davutoğlu, bugün başkanlık sistemini parlamenter sistemle değiştirmeyi parti hedefi olarak açıklarken, geçmişte başkanlık sistemini bakın hangi sözlerle savundu?

Tarih, 14 Nisan 2015… Türkiye 7 Haziran genel seçimlerine gitmeye hazırlanıyor ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, AKP lideri olarak seçim beyannemesini açıklıyor. ‘Yeni Türkiye Sözleşmesi’ adı verilen beyannamenin başkanlık sistemiyle ilgili bölümü ise şöyle:

“Yetki kargaşası ile malul hale gelmiş olan idari yapının ve yürütme erkinin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Yürütme erkinde yetki-sorumluluk dengesinin hiçbir tereddüde mahal vermeyecek bir açıklıkta ortaya konması, yönetimde etkinlik ve hesap verilebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi açısından bir zarurettir.”

Tarih 28 Aralık 2015… Başbakan Davutoğlu, Sırbistan’a gitmeden önce havalimanında gazetecilerin karşına geçti. Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yapan Davutoğlu, “Bize göre en doğru form başkanlık sistemidir. Öyle bir anayasa, öyle bir hükümet modeli koyalım ki torunlarımız da rahat etsinler” dedi.

Tarih 27 Mart 2016… Başbakan Davutoğlu, DEİK Dünya Türk Girişimciler Kurultayı Gala Yemeği’nde konuşuyor. Yeni anayasa çalışmaları için yol haritasını belirlediklerini anlatan Davutoğlu, “Başkanlık sistemini benimseyen anayasa için her türlü adımı atacağız” dedi.