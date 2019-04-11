Soyisminden parti analizi!

Yerel seçimlerin üzerinden 11 gün geçmesine rağmen AKP’nin şaibe iddiaları nedeniyle CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun önde bitirdiği yarış sonuçlanamadı. Yeniden sayılan geçersiz oylardan sonra AKP, şimdi de Büyükçekmece ilçesinde kendi seçmenlerinin kaydırıldığı iddiasıyla seçimin iptalini istiyor. Ve bu seçmenlerin soyisimlerinde kendi destekçisi olduğunu öne sürüyor.

İŞTE EN ÇOK BULUNAN SOYİSİMLER

AKP'nin bu iddiasını ise eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP’nin Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal dile getirdi. Uysal’a göre, iddiaların adresi olan Büyükçekmece de kaydırılan seçmenler AKP’li. Ve bunu soyisimlerinden kolayca tespit edilebilir. Siyasi tarihimizde asla unutulmayacak bir açıklamaya imza atan Uysal’ın savından yola çıkarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerini incelediğimizde en çok kullanılan soyadları listesinde Yılmaz, Kaya, Demir, Şahin ve Çelik ilk 5 sırada yer alıyor. Bu soyisimlerini ise, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın, Özdemir, Arslan, Doğan, Kılıç, Aslan, Çetin, Kara, Koç, Kurt, Özkan, Şimşek takip ediyor.



ERDOĞAN AKP, AYDIN CHP, KURT MHP Mİ?



Erdoğan soyadı da 25’inci sırada yer alıyor. Sosyal medyadaki mizahi yorumlarda ise şu tespitler öne çıkıyor; “Bu durumda soyadı Erdoğan olan biri kesinlikle AKP’ye, Kurt ya da Demir soyismini taşıyan MHP’ye ya da Aydın ya Çetin’ler CHP’ye mi oy verdi diyebilir miyiz? Denilse bile bunun bilimsel olan nasıl kanıtlanır, verilerle nasıl desteklenir?”