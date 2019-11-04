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Soylu isim vermeden İmamoğlu’na ‘ahmak’ dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için Fransa'ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu isim vermeden eleştirdi. Soylu, "Avrupa’ya giderek Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek" ifadesini kullandı.

14:46 -
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Soylu isim vermeden İmamoğlu’na ‘ahmak’ dedi

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. grup açılış programında konuştu.

Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’ne katılmak için gittiği Fransa’ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi.

Geçtiğimiz hafta Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (AYBYK) genel kurulu Türkiye oturumuna konuşmacı olarak katılan İmamoğlu, İstanbul seçimlerinin ‘örnek olması gerektiğini’ söylemiş ve kayyumları eleştirmişti İmamoğlu, “Seçimle gelenin, seçimle gitmediği yerde ne demokrasi olur ne de hukukun üstünlüğü kalır” yorumunda bulunmuştu.

Soylu şu ifadeleri kullandı:

“Terörist olmaktan ceza alanları bu ülkenin selameti ve o beldenin selameti için görevden aldığımızda, Avrupa'ya giderek Türkiye'yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun, bu milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun. Bu milletin sana verdiği emeğe yazıklar olsun. Birileri eline silah alıp 9 aylık çocuklarımızı, bebeklerimizi şehit edecek, orada Kürt kardeşlerimizin, Arap kardeşlerimizin, Türk kardeşlerimizin sabah dükkânını açmasını engelleyecek, çocukların okula gitmesini engelleyecek, bunun belediye başkanlığını yapacak, sen de Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi şikâyet edeceksin, yazıklar olsun” İHA

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Son güncelleme: 14:53 04.11.2019
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