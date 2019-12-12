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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (12.12.2019)

Süper Loto çekiliş sonuçlarının açıklanmasına dakikalar kaldı. Son 7 haftadır şanslı rakamları bilen çıkmadı ikramiye devrederek kar topu gibi büyüdü ve 21 milyon 537 TL'ye ulaştı. Dev ikramiyeyi kazanmak isteyenler kuponlarını hazırladı. İşte 12 Aralık Süper Loto çekiliş ile ilgili son gelişmeler...

19:56 -
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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (12.12.2019)

Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te açıklanacak. Süper Loto oyununda şanslı rakamları bilen çıkana kadar devir devam ediyor. Bu akşam 6 şanslı rakamı bilen çıkacak mı merak ediliyor.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

SÜPER LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.

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