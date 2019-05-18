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Suriye sınırından acı haber: Bir asker şehit oldu | Son dakika haberleri

Hatay sınır bölgesinde icra edilen devriye görevi esnasında; Suriye tarafından Türkiye tarafına yasadışı geçmeye çalışan şahısları yakalamak için müdahale edildiği esnada meydana gelen silah kazası sonucu bir asker şehit oldu.

10:20 -
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Suriye sınırından acı haber: Bir asker şehit oldu | Son dakika haberleri

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada “17 Mayıs 2019 tarihinde Hatay sınır bölgesinde icra edilen devriye görevi esnasında; Suriye tarafından Türkiye tarafına yasadışı geçmeye çalışan şahısları yakalamak için müdahale edildiği esnada bir kahraman silah arkadaşımız meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” denildi.

Son güncelleme: android-time 11:15 18.05.2019
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