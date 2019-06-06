Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Takla ata ata, kıraathaneye daldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atıp, kıraathaneye çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Mensur Uğur ile kıraathane çalışanı Ersin Suvat yaralandı.

10:34 -
Haberler Gündem
Takla ata ata, kıraathaneye daldı

Kaza, Yenice Mahallesi, Kasımefendi Caddesi’nde meydana geldi. Mensur Uğur yönetimindeki 16 R 9483 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra taklalar atarak kıraathaneye çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Mensur Uğur ile kıraathanede çaycılık yapan Ersin Suvat (24) yaralandı.

DHA

Direksiyon başında fenalaştığını öne süren Mensur Uğur ile Ersin Suvat, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Uğur, buradan da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

DHA

GEÇEN YIL DA DUVARA ÇARPMIŞ

Mensur Uğur’un geçen yıl 9 Eylül’de de Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi’nde otomobiliyle duvara çarparak yaralandığı belirtildi.

DHA

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more