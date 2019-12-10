TBMM’de ‘Deli’ tartışması!

TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sayıştayın 2020 bütçeleri görüşmelerinde AKP’li Grup Başkanvekili Mehmet Muş ile HDP’li Ahmet Şık arasında ‘Sarhoş’ tartışması yaşandı.

Tartışmanın uzaması üzerine oturumu yöneten Levent Gök ara verdi.

Aranın ardından AKP’li Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve HDP’li Ahmet Şık söz aldı, yaptıkları konuşmada da taraflar tartışmayı sonlandıracak tutum göstermeyince AKP’li ve HDP’li milletvekilleri karşılıklı sözlü tartışmaya devam etti.

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ aşırı tepki gösterince HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan söz alarak, AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ’a ‘Gurubun Delisi’ diye seslendi.

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ da ‘Evet deliyim, Davamın delisiyim’ diye cevap verdi.