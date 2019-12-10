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TBMM’de ‘Deli’ tartışması!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, 'Deli' tartışması yaşandı.

20:50 -
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TBMM’de ‘Deli’ tartışması!

TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sayıştayın 2020 bütçeleri görüşmelerinde AKP’li Grup Başkanvekili Mehmet Muş ile HDP’li Ahmet Şık arasında ‘Sarhoş’ tartışması yaşandı.

Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK/SÖZCÜ – AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş.

Tartışmanın uzaması üzerine oturumu yöneten Levent Gök ara verdi.

Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK/SÖZCÜ – HDP’li Ahmet Şık.

Aranın ardından AKP’li Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve HDP’li Ahmet Şık söz aldı, yaptıkları konuşmada da taraflar tartışmayı sonlandıracak tutum göstermeyince AKP’li ve HDP’li milletvekilleri karşılıklı sözlü tartışmaya devam etti.

Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK/SÖZCÜ.

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ aşırı tepki gösterince HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan söz alarak, AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ’a ‘Gurubun Delisi’ diye seslendi.

Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK/SÖZCÜ.

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ da ‘Evet deliyim, Davamın delisiyim’ diye cevap verdi.

Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK/SÖZCÜ.

Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK/SÖZCÜ.

Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK/SÖZCÜ.

 

AKP ANAYASA Elazığ HDP Kültür ve Turizm Bakanlığı Levent Gök Mehmet Muş Muş söz Sözcü TBMM
Son güncelleme: 20:59 10.12.2019
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