TBMM’ye girmeye çalışan iki terörist tutuklandı

14 Mayıs’ta TBMM’nin Dikmen Kapısı'na gelerek, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ı ziyaret edeceklerini söyleyen DHKP-C’li Mulla Zincir ve Eylem Yücel, Meclis'e girmek istedi. Mulla Zincir, ucuna jilet bantlanan kurşun kalem ile Meclis çalışanına saldırıp, rehin almak istedi.

TBMM Koruma Daire Başkanlığı personelince etkisiz hale getirilen iki şüphelinin üst aramasında bomba düzeneği şekli verilmiş siyah kutu ve uç kısmına jilet bantlanmış kurşun kalem bulundu.

Gözaltına alınan iki şüpheli Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde 4 gün ek gözaltı süresi alınan iki şüpheli emniyeteki sorgularının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. İki şüpheli mahkemedeki sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi

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