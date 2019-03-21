Tekne faciası davasında 15 yıl hapis istemi

İstanbul Beylikdüzü'nde 29 Aralık 2016’da meydana gelen olayda; fırtına yüzünden alabora olan balıkçı teknesinde İlyas Bostancı ve Hüseyin Karaman hayatını kaybetti. Batan teknede bulunan Yılmaz Badur ise boğulmak üzereyken kurtuldu. Başlatılan soruşturma sonucunda balıkçı teknesinin sahibi Yılmaz Badur hakkında “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SANIK İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya sanık Yılmaz Badur ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada alabora olan teknede hayatını kaybeden Hüseyin Karaman’ın ailesinin avukatı Zeynep Şahingil, olay günü hava muhalefeti olduğuna dair belgeleri dosyaya sunduklarını hatırlatarak,” Rahmetli Hüseyin Karaman’ın sanık Yılmaz Badur’un yanında çalıştığına dair deliller ve soruşturma aşamasında dinlenen tanık beyanlarıyla ispatladık. Ancak bu tanıklar mahkeme aşamasında beyanlarını değiştirmişlerdir. Aynı zamanda sanık Badur, soruşturma esnasında kendisine ait balıkçı teknesi olduğunu kabul etmiş olmasına rağmen sonradan bu beyanını değiştirmiştir. Sanığın iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, dosyadaki deliller değerlendirildiğinde yakınlarının beyanında maktullerin kimin yanında işçi olduğunu bilebilecek durumda olduklarına değinerek, beyanlarının samimi olduğuna kanaat getirdiğini belirti. Ayrıca sanığın soruşturma aşamasında ”Kendimize ait balıkçı teknesi” sözlerinin ardından rücu ettiğine dikkat çekti.

SANIK ASLİ KUSURLU

Mütalaada, sanık Yılmaz Badur’un kayıtsız olarak tekne çalıştırdığı, teknede hayatını kaybedenlere iş verdiği vurgulanarak,” Sanık, olay günü bilirkişi raporunda da belirtildiği şekilde asli kusurlu olarak olaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan cezalandırılmasına mütalaa olunur” dendi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunmaların alınması ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

”ABİMLER BU ADAM İÇİN MİDYE ÇIKARIYORDU”

Duruşmanın sonrası konuşan Hüseyin Karaman’ın kardeşi Ziynet İmir de olayın üzerinden 2 yıl 3 ay geçtiğini ve abisinin ölümüne sebep veren kişinin ise hala elini kolunu sallayarak dışarıda gezdiğini söyledi. Gözyaşı döken İmir, ” O gün onların teknesi dışında denizde başka tekne yok. Çünkü hava berbattı. İnternete girin bakın o tarihteki hava şartlarının ne kadar kötü olduğunu görün. İDO bile seferlerini iptal etmişti. Öyle bir havada öyle küçücük bir tekneyle açılmak bile bile ölüme gitmek demek. Ağabeyimler bu adam için midye çıkarıyordu. O gün de o soğukta kendisi dalgıç kıyafeti giymiş ağabeyim ve İlyas Bostancı giymemiş. Hiç bir önlem almadan ağabeyim ve arkadaşını o havada denize çıkarıp ölümlerine sebep olan sanığın tutuklanmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.