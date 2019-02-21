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Telefonu iade alınmadı, pompalı tüfekle dehşet saçtı

İstanbul Arnavutköy’de yaklaşık 3 ay önce aldığı cep telefonunu iade etmek isteyen Ceyhun K., isteği reddedilince pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu dükkandaki bir müşteri yaralanırken, kaçmaya çalışan Ceyhun K.’yı polisler yakaladı.

Tugay SADAY
11:44 -
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Telefonu iade alınmadı, pompalı tüfekle dehşet saçtı

Ceyhun K., Arnavutköy'e bağlı Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki bir telefoncudan yaklaşık 3 ay önce bir cep telefonu satın aldı. Geçtiğimiz Cuma günü dükkana gelen Ceyhun K. aldığı telefonu iade etmek istedi. İsteğinin reddedilmesi üzerine Ceyhun K. ile dükkan sahibi arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.

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POMPALI TÜFEKLE TEKRAR GELDİ

Ceyhun K., 16 Şubat günü bu kez pompalı tüfekle telefoncu dükkanına gelerek rasgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu telefoncuda bulunan müşteri Cuma Bozkurt yaralandı. Daha sonra dükkanın önünde küfür ve tehditler savuran Ceyhun K.'yı, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan vatandaşı hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Polisin yaptığı çalışma sonrası Ceyhun K. yakalandı.

SÖZCÜ

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece Ceyhun K. tutuklandı. Olayda yaralanan Cuma Bozkurt'un ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Son güncelleme: android-time 11:58 21.02.2019
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