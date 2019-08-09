Tepkiler üzerine İSBAK Genel Müdürü istifa etti

İstifa haberini İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun duyurdu. Ongun, yaptığı yazılı açıklamada, “8 Ağustos Perşembe günü İBB üst yönetiminin tanıtım toplantısının yapıldığı andan itibaren İBB iştirakimiz olan İSBAK A.Ş Genel Müdürlüğü görevine getirilen Bahaddin Yetkin'in daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımları ve beğenileri kamuoyu tarafından tartışılmaya başlandı. Bunun üzerine İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla konuyla ilgili ayrıntılı bir inceleme başlatıldı. İnceleme sürerken bugün konuyla ilgili açıklama yapan Sayın İmamoğlu ‘ Arkadaşlarımız işe alırken incelemelerini liyakat ve tecrübe üzerine yaptı. Baktığımız pencere buydu' değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, İSBAK A.Ş genel müdürlüğüne atanmadan evvel, Bahadır Yetkin'in AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğu tarafımızca biliniyordu” ifadelerini kullandı.

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İSTİFASI KABUL EDİLDİ

İmamoğlu’nun seçimden önceki sözlerini hatırlatan Ongun, “Sayın İmamoğlu daha önce yaptığı açıklamalarda sık sık ‘Atamalarda liyakata önem verileceğini ve partizanlık yapılmayacağını' belirtmişti. Bu vesile ile söz konusu adaylık atamada bir sorun görülmedi. Lakin, hem kamuoyuna yansıyan sosyal medya paylaşımları, hem de bu akşam sona eren incelemede görüldü ki, asla yönetim ve hayata bakış açımızla örtüşmeyecek başka paylaşımlar da yapılmıştır. Bu vesile ile akşam saatlerinde Bahadır Yetkin ile durum paylaşılmış kendisi de İSBAK A.Ş'deki tüm görevlerinden 10 Ağustos 2019 günü saat 20.04 itibariyle istifa etmiştir. İstifa ,İBB başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından kabul edilmiştir. Şeffaf yönetim anlayışımız gereği süreç tüm ayrıntısıyla paylaşılmıştır. Kamuoyunun, İBB ve iştiraklerinin faaliyetlerinde her zaman böyle hassasiyetle gözetleyici ve uyarıcı olmasından da büyük memnuniyet duyacağımızı belirtiriz” dedi.

İşte Bahaddin Yetkin’in istifa dilekçesi;