Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Test sürüşü başlıyor! 8 ilçeyi birbirine bağlayacak

İstanbul’da yapımı devam eden Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ile Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattında yarın test sürüşleri başlıyor

Sözcü İstanbul
15:47 -
Haberler Gündem
Test sürüşü başlıyor! 8 ilçeyi birbirine bağlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre yapımı devam eden Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu Mecidiyeköy – Mahmutbey Metro Hattı'nda 19 Mart Salı günü araç sürüş testi başlayacak.

8 ilçeyi birbirine bağlayan metro hattında ilk vagon 15 Ocak’ta Tekstilkent/Giyimkent güzergahında raylara indirilmişti. Güvenli sürüş akreditasyonlarının tamamlanabilmesi için en az 6 ay deneme seferi yapılması gerekiyor. Yarın araç sürüş testinin başlayacağı hattın 2019 yılının son çeyreğinde hizmete girmesi öngörülüyor.

15 DAKİKAYA İNECEK

Yarın Türkiye'de ilk kez uygulanan katenersiz, zeminden sürekli enerji beslemeli tramvay projesi Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda da araç sürüş testlerine başlanacak. 10 km uzunluğundaki hat, 14 istasyondan oluşuyor. Günlük 114 bin yolcu kapasiteli hattın devreye girmesi ile birlikte Eminönü-Alibeyköy arası 15 dakikaya inecek.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more