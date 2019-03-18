Test sürüşü başlıyor! 8 ilçeyi birbirine bağlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre yapımı devam eden Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu Mecidiyeköy – Mahmutbey Metro Hattı'nda 19 Mart Salı günü araç sürüş testi başlayacak.

8 ilçeyi birbirine bağlayan metro hattında ilk vagon 15 Ocak’ta Tekstilkent/Giyimkent güzergahında raylara indirilmişti. Güvenli sürüş akreditasyonlarının tamamlanabilmesi için en az 6 ay deneme seferi yapılması gerekiyor. Yarın araç sürüş testinin başlayacağı hattın 2019 yılının son çeyreğinde hizmete girmesi öngörülüyor.

15 DAKİKAYA İNECEK

Yarın Türkiye'de ilk kez uygulanan katenersiz, zeminden sürekli enerji beslemeli tramvay projesi Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda da araç sürüş testlerine başlanacak. 10 km uzunluğundaki hat, 14 istasyondan oluşuyor. Günlük 114 bin yolcu kapasiteli hattın devreye girmesi ile birlikte Eminönü-Alibeyköy arası 15 dakikaya inecek.