Test sürüşü başlıyor! 8 ilçeyi birbirine bağlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre yapımı devam eden Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu Mecidiyeköy – Mahmutbey Metro Hattı'nda 19 Mart Salı günü araç sürüş testi başlayacak.
8 ilçeyi birbirine bağlayan metro hattında ilk vagon 15 Ocak’ta Tekstilkent/Giyimkent güzergahında raylara indirilmişti. Güvenli sürüş akreditasyonlarının tamamlanabilmesi için en az 6 ay deneme seferi yapılması gerekiyor. Yarın araç sürüş testinin başlayacağı hattın 2019 yılının son çeyreğinde hizmete girmesi öngörülüyor.
Yarın Türkiye'de ilk kez uygulanan katenersiz, zeminden sürekli enerji beslemeli tramvay projesi Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda da araç sürüş testlerine başlanacak. 10 km uzunluğundaki hat, 14 istasyondan oluşuyor. Günlük 114 bin yolcu kapasiteli hattın devreye girmesi ile birlikte Eminönü-Alibeyköy arası 15 dakikaya inecek.
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