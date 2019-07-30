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THY’nin Yeni Havalimanı’na inmek isteyen uçağı kuş sürüsüne çarptı!

Türk Hava Yolları'nın (THY) İzmir-İstanbul seferini gerçekleştiren yolcu uçağına iniş sırasında kuş sürüsüne daldı. Uçağın gövdesi hasar aldı.

18:17 -
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THY’nin Yeni Havalimanı’na inmek isteyen uçağı kuş sürüsüne çarptı!

Airporthaber’in verdiği bilgilere göre, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan havalanarak TK2313 sefer sayılı uçuşu gerçekleştirmek üzere İstanbul Havalimanı’na gelen TC-JJM kuyruk tescilli uçak talihsiz bir kaza yaşadı. İstanbul Havalimanı inişe hazırlandığı sırada kuş sürüsüne dalan uçağın sol kanadında hasar meydana geldi.

Güvenli bir şekilde İstanbul Havalimanı’na iniş yapan uçağa teknik ekip inceleme yaptı. Toronto-İstanbul seferine verilmesi planlanan B777-300ER tipi uçağın seferden çekilmesine karar verildi.

Son güncelleme: android-time 18:25 30.07.2019
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