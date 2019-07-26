Türk Hava Kurumu’nda yönetim krizi

Havacılık sanayisini kurmak; askeri, sivil, sportif ve turistik havacılığın da gelişmesini sağlamak amacıyla kurulan ve 1925’ten beri faaliyet gösteren Türk Hava Kurumu (THK), son günlerde ‘yönetim kriziyle’ gündemden düşmüyor. THK’ya Ekim 2018’de yeni başkan seçilen Emekli Tümgeneral Ahmet Bertan Nogaylaroğlu’nun tüzüğe aykırı kararlar aldığı ve kurumu zarara uğrattığı iddiasında bulunan bazı yönetim kurulu üyeleri istifa etti.

Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Duman, üyeler Muzaffer Başer ve Gökhan Doğan da bu istifaların ardından 20 Temmuz'da ‘Olağanüstü Büyük Genel Kurul toplantısı' yapılması yönünde karar aldı. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı ise, söz konusu denetleme kurulu üyelerinin bir hafta önce görevden uzaklaştırıldığını belirterek Ankara 19. Asliye ve 15. Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne başvurarak, ‘Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı' için alınan kararın tedbiren durdurulmasını talep etti.

BİRER GÜN ARAYLA İKİ AYRI KARAR

Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi, 17 Temmuz’daki duruşmada, denetleme kurulunun almış olduğu olağansütü genel kurul kararının iptaline yönelik esastan açılmış herhangi bir davanın bulunmadığı, ihtiyati tedbir talebinin de yargılamayı gerektirdiği gerekçesiyle tedbir talebinin reddine karar verdi.

GENEL KURUL KARARI DURDURULDU

Ancak bir gün sonra Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, genel kurul çağrısı yapan denetleme kurulunun 3 üyesinin görevden el çektirildikten sonra genel kurul çağrısı yaptıkları yönündeki itirazı dikkate alarak, 20-21 Temmuz ve 27-28 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul hazırlık işlemlerinin tedbiren durdurulmasına karar verdi.

GENEL BAŞKAN, DENETLEME KURULU HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bu kararın ardından Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, görevden el çektirilen Merkez Denetleme Kurulu üyeleri hakkında yetkileri olmadığı halde Olağanüstü Genel Kurulu'nu toplantıya çağırma kararı aldıkları ve sahte belge düzenledikleri, yalan beyanda bulunarak noteri yanılttıkları gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu.

KAVGANIN TELEMELİNDE LALELİ OTEL Mİ VAR?

Tüm bunlar yaşanırken yeni bir gelişme daha yaşandı. THK Genel Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde Eski THK Başkanı Kürşat Atılgan hakkında 4 helikopterin satışından 2 milyon 697 bin 598 dolar eksik satış bedelini tahsil ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Yapılan açıklamada, söz konusu kişiler hakkında ‘danışmanlık ve bağış adı altında şahıslara para aktarılması, hiçbir işlem yapılmadığı halde hangar kiralanması ve ödeme yapılması, kurum bütçesinden turistik amaçlı seyahat düzenlenmesi, demirbaşların usulsüz şekilde satılması, uçak fabrikasının para kazanmamasına rağmen ekstra primler ödenmesi’ dolayısıyla suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

THK’NIN 65 OTELİ SATILDI İDDİASI

Eski THK Başkanı Kürşat Atılgan ise yaptığı açıklamada, kuruma ait olan İstanbul Laleli Oteli’nin eski kiracılarına peşkeş çekilmeye çalışıldığını ileri sürerek Olağanüstü Genel Kurul’u engellemek için şahsına iftira atıldığını iddia etti.

Oteli kiralayan Keskin Gayrimenkul Turizm Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Başkanı Recep Ercan Keskin ise Atılgan’ın açıklamalarına verdiği cevapla tartışmalara yeni boyut kazandırdı. Tayyare Apartmanı’nda 2005 yılından beri kiracı olduklarını belirten Keskin, Kürşat Atılgan döneminde THK’nın 65 otelinin satıldığını, bu otelin satılmamasının ise kendilerinin sayesinde olduğunu iddia etti.

ESKİ SEKRETERE KUMPAS SUÇLAMASI

Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Bertan Nogaylaroğlu’nun görevden alındığı ve yerine THK Tokat Şube Başkanı Veli Gökyıldız'ın getirildiği iddia edildi. Bu iddiaya ilişkin açıklama yapan THK, “Görevinden uzaklaştırılan THK Eski Genel Sekreter Yardımcısı Salim Kaya, ele geçirdiği şifrelerle Nogaylaroğlu’nu görevden almış gibi gösterdi. Noğaylaroğlu’na karşı organize kumpas girişiminde bulundu” denildi. Bu konuda da suç duyurusu yapıldığı bildirildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN DENETLEME KURULU AÇIKLAMA YAPTI

Sürecin bu noktaya gelmesinin ardından merkez denetleme kurulu bugün Ankara’da bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada başkan Nogaylaroğlu, tüzüğe aykırı davranarak kurumu milyonlarca zarara uğratmakla suçlandı. Nogaylaroğlu’nun, ehliyet ve liyakat sahibi üst yönetim kadrosunu işten attığı, yerlerine iki kat maaşla tecrübesiz ve liyakatsız kişilerin işe başlatıldığı iddia edildi.

YANGIN SÖNDÜRME İHALESİNE GİRİLEMEDİ

Ayrıca THK’nın 35 yıldır sürdürdüğü uçakla yangın söndürme işine teminat mektubu tedarik edilemediği için girilemediği, kur krizi öncesi fiyatlarla ikinci kez alınan ambulans helikopter ihalesini Maliye Bakanlığının tanıdığı tasfiye hakkına rağmen tasfiye etmediği için kurumun milyonlarca zarara uğratıldığı ileri sürüldü.

5’TE BİR DELEGENİN TALEBİYLE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA GİDİLECEK

Nogaylaroğlu’nun, genel kurul talep eden bu nedenle de istifa eden; yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini kumpasçılıkla suçladığı belirtilen açıklamada, “Bu kez tüzük gereği 5’te bir delegenin yazılı talebiyle olağanüstü genel kurula gitme kararını uygulamaya koyduk” denildi.

CUMHURBAŞKANI’NA RAPOR SUNULDU

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bertan Nogaylaroğlu 94 yıllık geçmişi olan ve havacılıkta ülkemize paha biçilmez hizmetler yapan güzide kurumumuzu büyük bir kaosa soktu. Kendisini seçen iradeyi küçümsedi, aşağıladı hatta yok saydı. Kendisinin Cumhurbaşkanımız tarafından buraya yarı kayyım olarak gönderildiğini söyleyerek korku yaratmaya çalıştı. Bu süreçte olağanüstü genel kurul yapılmalı diye görüş beyan eden eski genel başkan dahil birçok şube başkanı ve üyeyi yetkisi olmadığı halde görevden el çektirip olmayan disiplin kuruluna sevk etti”

Açıklamada ayrıca, THK’nin onursal genel başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a merkez denetim kurulu olarak hazırladıkları raporu sundukları ifade edildi.