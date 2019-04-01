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Türkiye bu İstanbul sonuçlarını konuşuyor | Son dakika

YSK'nın bir türlü açıklamadığı İstanbul seçim sonuçlarına Ekrem İmamoğlu gece boyunca 9 kez itirazda bulundu. İmamoğlu yaklaşık 25 bin oyla seçimi kazandığını ifade etse de henüz YSK'dan bir açıklama gelmedi. Ve son olarak YSK'ya ait seçim sayfasının sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları ise Millet İttifakı adayının iddialarını doğrular nitelikte olduğu görüldü.

06:45 -
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Türkiye bu İstanbul sonuçlarını konuşuyor | Son dakika

İstanbul’da başa baş geçen seçimlerde YSK ve AA gece boyunca veri geçişini durdurdu. Ekrem İmamoğlu seçimi 25 bine yakın oyla kazandığını söyleyerek, ellerinde ıslak imzalı tutanakların bulunduğunu ve bunların tamamının sisteme işlendiğini söyledi.

Farkın artık kapanmasının imkansız olduğunun da altını çizen İmamoğlu, sabaha karşı AKP’nin İstanbul’da ‘seçimi kazandık’ afişleri astığını ve böylelikle manipülasyon yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Sosyal medyada hızla yayılan YSK ekranına ait İmamoğlu’nun önde olduğu seçim ekranı da iddiaları güçlendirdi. Bu konuda Yüksek Seçim Kurulu’nun bu saate kadar henüz hiçbir açıklama yapmaması ise dikkat çekti. Meraklı bekleyiş sürüyor…

İşte o ekran görüntüleri

 

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Son güncelleme: android-time 06:50 01.04.2019
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