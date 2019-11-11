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Türkiye’nin konuştuğu 4 kardeşin cenazesi için flaş karar

İstanbul Fatih’te evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin cenazelerini almak için başvuran arkadaşları Serpil Alkan’a onay çıktı. Alkan ve avukatı cenazeleri almak için Adli Tıp Kurumu’na gidiyor. Alkan, işlemlerin yetiştirilmesi durumunda cenazelerin bugün Fındıkzade Albayrak Cami’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı ile Ayazağa Mezarlığı’na defnedileceğini söyledi.

Ümit TÜRK
11:14 -
Haberler Gündem
Türkiye’nin konuştuğu 4 kardeşin cenazesi için flaş karar

Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir dairede ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cenazelerini teslim almak için çaba sarfeden ailenin yakın arkadaşı Serpil Alkan çabaları sonuç verdi.

Siyanürle intihar ettikleri belirtilen ve cenazeleri Adli Tıp Kurum'unda bulunan 4 kardeşin cenazelerinin kim tarafından alınacağı merak konusuydu. Hayatını kaybeden kardeşlerden Oya Yetişkin’in arkadaşı Serpil Alkan, cenazeleri kaldırmak için avukatıyla birlikte bugün bir kez daha İstanbul Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek savcılığa başvurdu. Soruşturma savcısı ile görüşen Alkan, cenazelerin kendisine verilmesine onay verdiğini söyledi.

Serpil Alkan arkadaşlarının cenazelerini teslim almak için büyük uğraş verdi.

İŞLEMLER BİTERSE BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEKLER

Avukatı ile birlikte cenazeleri almak için Adli Tıp Kurumu'na giden Alkan, işlemlerin yetiştirilmesi durumunda cenazelerin bugün Fındıkzade Albayrak Cami'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı ile Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceğini söyledi.

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‘MERSİN’DE ÜVEY KARDEŞLERDEN ONAY ALDIK’

Adliye önünde açıklama yapan Alkan’ın avukatı Aydın Egemene, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ile görüştü. Bizden de Adli Tıp Kurumu'na gitmemiz istendi. Cenazeleri alacağız.

Buradaki işlemlerin yetişmesi durumunda cenazeleri bugün kaldıracağız. Ayazağa Mezarlığı’nda yerleri hazırlandı. Oraya defnedeceğiz” dedi. Egemen ayrıca ölen kardeşlerin Mersin’de yaşayan ailesinin de bu konuda kendilerine onay verdiğini sözlerine ekledi.

Ayrıntılar geliyor…

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Son güncelleme: 11:37 11.11.2019
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