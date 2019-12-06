‘Tuvalet cezası’ meclisi de karıştırdı: Yetmez meclisten de istifa etsin

AKP’li Güngören Belediyesi’nin Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi’nin belediyede çalışan bir şoföre verdiği “tuvalet önünde oturma” cezasının yankıları sürüyor.

İnsanlık dışı muamele bugün gerçekleştirilen Güngören Belediye Meclisi’nin Aralık ayı olağan toplantısında da gündeme geldi.

CHP GRUBU SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Veysel İpekçi ile AKP’li Belediye Başkanı Bünyamin Demir’in katılmadığı toplantıda, CHP grubu adına söz alan Alaettin Aktay, iğrenç olayı kınadı. Aktay, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir’e de ‘üslubu’ üzerinden yüklendi.

“İSTİFASI ALINMAZ GÖREVDEN ALINIR”

Belediye Başkanı Demir’in yaptığı “Belediyemizde meydana gelen üzücü olaydan dolayı ilgili başkan yardımcımızın istifası alınmıştır. Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz” açıklamasını hatırlatan CHP’li Aktay şunları söyledi:

*Ben bugün aslında burada insan hakları ile ilgili bir konuşma yapacaktım. Ancak malum olay gündemin önüne geçti.

*Belediye başkanımızı bir konuda uyarmak istiyorum. Veysel İpekçi’nin ‘İstifasını aldığını’ söyledi. İstifası alınamaz. Görevden alınır.

*Bu ayıbı örtmenin bir başka versiyonu. Çünkü istifa etmek kişisel bir meseledir.

*Başkan’ın (Veysel İpekçi ile) ortaklığı vardı. O yüzden de kibar bir davranışla ‘istifasını aldım’ diyor. Bunu doğru bulmuyorum.

AKP’LİLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Veysel İpekçi’nin insanlık dışı davranışına AKP’liler de sert tepki gösterdi. AKP İBB Meclis Üyesi ve Güngören Meclis 1. Başkanvekili Ömer Lütfi Arı da divan olarak yaşanan çirkin olaya tepki gösterdiklerini açıkladı.

Belediye Başkan Yardımcılığından istifa eden Veysel İpekçi'nin, Güngören Meclis üyeliğinden de istifası isteniyor. İpekçi’nin istifa etmemesi durumunda AKP’nin ‘kesin ihraç’ talebiyle disiplin kuruluna sevk edeceği konuşuluyor.

VEYSEL İPEKÇİ KİMDİR?

1982'de Trabzon'da doğdu. Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okudu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü bitirdikten sonra AÜ Kamu Yönetimi Bölümünde lisans, Marmara Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans öğrenimini tamamladı.

Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezun Mensup Kültür ve Eğitim Derneği Başkanlığı yaptı. Sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevler yaptı. 16 yıl özel sektörde yönetim kademesinde çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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