Ünlü tatil merkezini karıştıran acı olay! Kaymakamlıktan flaş karar…

Olay, saat 03.30 sıralarında Bozcaada ilçesi Arka Deniz mevkiinde meydana geldi. Ramazan Öksüz, bir eğlence mekanında eğlendikten sonra çıkışta, 4 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Grubun tekmeleyip, yumrukladığı Öksüz, yerde hareketsiz kaldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbinin durduğu belirlenen Ramazan Öksüz, sağlık ekibinin yaptığı 45 dakikalık kalp masajına rağmen, hayata döndürülemedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Öksüz’ü döven 4 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Ramazan Öksüz’ün cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adlı Tıp Kurumu’na gönderildi.

TEPKİ GÖSTEREN KALABALIĞI KAYMAKAM SAKİNLEŞTİRDİ

Çanakkalei’nin Bozcaada ilçesinde Ramazan Öksüz’ün (31) bir eğlence mekanı çıkışında 4 kişi tarafından dövülerek öldürülmesinin ardından emniyet müdürlüğü önünde toplanan kalabalık, olaya tepki gösterdi. Kaymakam İbrahim Gültekin, emniyetin önüne gelerek, kalabalığa hitaben bir konuşma yaptı. Kaymakam Gültekin, “Biz bu işin takipçisiyiz. Ama bu şekilde burada dikilerek veya kavga yaparak bu iş çözülmez. Şimdi hepiniz lütfen burayı boşaltalım. Siz acınızı yaşayın ama arkadaşlar da işini yapsın” dedi. Kaymakam Gültekin’in konuşması sonrası kalabalık dağıldı. Bu arada olayın meydana geldiği eğlence merkezinin soruşturma tamamlanıncaya kadar kapalı olacağı belirtilirken, gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Polisin olayla ilgili olarak işletme çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 kişinin ifadesine başvurduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ÇANAKKALE’YE SEVK EDİLDİ

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde Ramazan Öksüz’ün (31) bir eğlence mekanı çıkışında 4 kişi tarafından dövülerek öldürülmesinin ardından gözaltına alınanların sayısı 11’e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, özel harekatın aracıyla feribota götürülüp, Çanakkale’ye sevk edildi. Gün boyu emniyet önünde bekleyen kalabalık, şüphelilerin feribota götürülmesi sırasında aracın peşinden gitti ancak gişelerde barikat kuran polis, daha ilerisine izin vermedi. Bu anlarda polis ve gruptakiler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

MÜZİK YAYINI 23.59’DA SONA ERECEK

Bozcaada’da gerginliğe sebep olan olayın ardından Kaymakam İbrahim Gültekin başkanlığında yapılan toplantıda, eğlence yerlerinde daha önce 01.30’a kadar devam eden müzik yayınının bundan böyle 23.59’da sona erdirileceği, yine içkili mekanların da en geç 01.30’da kapanması kararı alındı. Ayrıca, Ramazan Öksüz’ün ölümü nedeniyle de Bozcaada’da 3 gün boyunca tüm müzik yayınlarının durması kararı alındı. DHA