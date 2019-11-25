Vali’nin ‘öğretmen diye’ azarladığı muhabir çıktı!

Konya’da 24 Kasım Öğretmenler Günü töreninde Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, konuşmasını yaptığı esnada öğretmen olduğu iddia edilen bir kişiye bacak bacak üstüne attığı için sert tepki göstermişti.

Vali Toprak ismi açıklanmayan kişiye “Sen öğretmen misin? O zaman öğretmen gibi otur da görelim” demişti.

Valinin azarladığı kişinin öğretmen olmadığı, yerel bir gazetenin muhabiri olduğu öğrenildi.

VALİ YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Vali Toprak yaptığı yazılı açıklamada, “Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen ve çok güzel geçen program esnasında maalesef üzücü bir gelişme yaşanmıştır. Programdaki konuşmam sırasındaki protokolde oturan bir kişinin oturma biçiminin asgari nezaket ölçülerinin çok ötesinde olması üzerine, kendisine öğretmen olup olmadığını sordum. Şahsın, başıyla olumlu işaret yapmasından sonra bir uyarım oldu. Ülkemize, bizlere ve tüm insanlığa emeği olan bütün öğretmenlerimizin bu kadar önemli bir günde yerel muhabir olduğunu öğrendiğimiz bir kişiden dolayı böyle bir durumla karşılaşmaları beni derinden üzdü” diye konuştu.

“BÜYÜK BİR HEYECANLA GELMİŞTİK”

Vali Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Çok büyük bir heyecan ve mutlulukla geldiğimiz törende öğretmen olmasa dahi bu tip bir oturuş şekli orada bulunan herkese karşı da uygun görülemezdi. Program yaklaşık 2 bin öğretmenimizin bulunduğu ortamda çok coşkulu, mutlu ve heyecanlı şekilde devam etmiştir.

*Her şeye rağmen Konya’nın Öğretmenler Günü’nde böyle bir konuyla gündeme gelmesinden dolayı üzüntülerimi tekraren kamuoyuna bildirir saygılar sunarım” açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU ?

Konya’da Selçuklu Kongre Merkezi’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında yapılan törenlerde Vali Cüneyit Orhan Toprak, konuşmasını yaptığı esnada öğretmen olduğu iddia edilen bir kişiyi bacak bacak üstüne attığı için azarlamıştı.

“SEN ÖĞRETMEN MİSİN?”

Vali Toprak ismi açıklanmayan kişiye “Sen öğretmen misin birader? O zaman öğretmen gibi otur da görelim. Bu kadar güzel bir günde güzel duygularla karşınıza geliyorum. Güzel bir hareketle karşılaşmıyorum. Valinin karşısında ayak dikip oturmak bana değil eğitim camiasına saygısızlıktır” diyerek konuşmasını diğer öğretmenlere dönerek, “Arkadaşlar haksızsam haksız olduğumu söyleyin” diyerek sürdürmüştü.

YALOVA’DAKİ ACI OLAYI AKILLARA GETİRDİ

Konya’daki olay akıllara 2015’te Yalova’da bir okulda yaşanan Vali-öğretmen tartışmasını getirdi.

Dönemin Yalova Valisi Selim Cebiroğlu, 2015 yılında incelemelerde bulunmak üzere gittiği Termal Fen Lisesi’nde görev yapan Matematik Öğretmeni Halil Serkan Öz’ü kılık-kıyafetini beğenmediği için sınıftan kovmuştu. Cebiroğlu, Öz’ü, “Bu saç sakal ne? Ne biçim öğretmensin? Öğrencilerine böyle mi örnek oluyorsun? Çık dışarı, sakalını kes. İnsanlar dışarıda görseler dilenci sanıp para verirler” diyerek sınıftan dışarı çıkarmıştı.

GURUR MESELESİ YAPTI

Cebiroğlu tarafından öğrencilerin yanında kılık ve kıyafeti yüzünden azarlanıp, dersten dışarı çıkartılmasını gurur meselesi yapan Öz, kendisine destek veren sendikalar tarafından düzenlenen ‘Öğretmene Saygı Mitingi'nde kalp krizi geçirip hayatını kaybetmişti.