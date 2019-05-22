Yarından itibaren geliyor! Yağışlara dikkat… | Meteoroloji’den hava durumu tahminleri

Yazı iyiden iyiye hissettiğimiz şu günlerde hava durumu yarından itibaren değişecek ve Meteoroloji’nin tahminlerine göre Türkiye’nin önemli bir kısmı yağışların etkisi altına girecek. İstanbul ve birçok batı şehri hafta sonuna sağanak yağışlarla girecek.

GÜNEŞİN ARDINDAN YAĞIŞLAR GELİYOR

Meteoroloji’nin yayınladığı tahmin haritasına göre, bugün Türkiye’nin kuzeydoğusunda kendini gösterecek olan yağışlar yarından itibaren etki alanını genişletecek ve hafta sonu gelirken yurdun tamamına yayılacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Ankara’nın kuzeydoğusu, Çankırı, Sivas, Van ve Bitlis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.