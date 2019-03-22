Abdülkadir Aydın Kimdir

Abdülkadir Aydın, 1961 tarihinde Erzurum’un Horasan ilçesi Aras nahiyesinde dünyaya geldi. İlkokulu Horasan İnkılap İlkokulunda, ortaokulu Aras Ortaokulunda, liseyi ise Horasan Lisesinde tamamladı. 1983 yılında kendisine ait şirkette iş hayatına başlayan Aydın, 2014 yerel seçimlerde Horasan Belediye Başkan adayı oldu ve seçimi kazanarak yeni görevine başladı. Evli ve iki çocuk babası Abdülkadir Aydın, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Erzurum Horasan Belediye Başkan adayıdır.