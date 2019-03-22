Abdullah Emre Demirhan Kimdir

Abdullah Emre Demirhan, 1982 yılında Yunak'ta doğdu.İlk ve orta öğrenimini eğitimini Konya Diltaş Kolejinde lise öğrenimini ise Konya Gazi Lisesinde tamamladı. Üniversite eğitimine 2000 yılında Selçuk üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde başlayan Demirhan, 2004 yılında üniversite eğitimini tamamladı. Lise eğitimine devam ettiği 1997 yılında İngiltere Brighton İsi College İngilizce yeterlilik sertifikası almaya hak kazanmış ayrıca Ziraat Odası, İl Tarım ve Toprak Mahsülleri Ofisi ve özel şirketlerce düzenlenmiş bulunan eğitim seminerlerine katıldı. Üniversite eğitimine devam ettiği 2003 yılında Çukurova Üniversitesi Akademik Bilişim ve Bilgi Teknolojileri kullanımı eğitimleri alan Demirhan, 2006 yılında Konya Konevi Kültür Merkezi güzel konuşma drama ve diksiyon eğitimi, 2011 Konya Toprak su ve çölleşme ile müdahale araştırma komisyonu analiz eğitimi , 2013 Konya TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, Lpg Dolum İstasyon Sorumlu Müdür eğitimi alarak eğitim hayatına devam etmiştir. Eğitim hayatının devam ettiği 2000 yılında Konya Kardelen Kitapevi Müşteri ilişkileri göreviyle iş hayatına başlayan Demirhan, 2007 yılında Milli Eğitim Kuzören Fen ve Teknoloji öğretmenliği, 2009 yılında Konya Geçgel Otomotiv Müşteri ilişkileri , 2010 Yunak Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarında kimyager olarak iş hayatını sürdürdü. 2014 yılı Mart ayında yapılan mahalli seçimlerinde Yunak Belediye Başkanlığına seçilen Abdullah Emre Demirhan halen belediye başkanlık görevine devam etmektedir. Abdullah Emre Demirhan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Konya Yunak Belediye Başkan adayıdır.