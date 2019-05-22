ABD’den ithal edilen otomobillerdeki ek gümrük vergisi azaltıldı!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre söz konusu liste kapsamında binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar bu ek vergi indirimi kapsamına dahil edildi. Amerika’dan ithal edilen otomobillerin baz fiyatına ek yüzde 120 olan ve geçen yıl Ağustos ayında çıkarılan bu vergi yükü yarı yarıya azaltılarak yüzde 60’a çekildi.

Otomotivde ABD ürünlerine getirilen bu ek vergi yüzünden, ABD’de üretilen bazı modellerini BMW ve Mercedes-Benz gibi markalar getirmiyordu. Ayrıca Jeep ve Ford markasının Amerika’da üretilen ve ülkemize ithal edilen bazı modellerinin fiyatlarıysa astronomik biçimde artmıştı.

İşte Amerika’da üretilen ve ülkemize ithal edilen otomobiller

BMW'nin X3 ve X5 SUV modelleri.

Bu modeller arasında yeni X5 ülkemizde satılmıyor. Ülkemizde satılan bir önceki jenerasyon X5’in fiyatı ise 728 bin 500 TL’den başlıyor. Yeni jenerasyon X5’in satılmama sebebi ise bu ek %120 vergiyle bu fiyatın ortalama 1.3 milyon lira olacak olmasıydı. Belki bu kararla yeni X5 modeliyle ülkemizde tanışabiliriz.

Bir diğer önemli model olan X3’ün ise bugünkü fiyatı 420 bin TL’den başlıyor ve 612 bin TL’ye kadar uzanıyor. Ekleyeceğiniz yeni donanımlarla bu fiyat 800 bin TL’nin üzerine bile çıkabiliyor.

Gelelim Mercedes-Benz’in Amerika’da üretip Türkiye’de önceden sattığı bugün satmadığı modellerine. GLE ve GLS SUV modelleri

Bu iki otomobilde markanın orta üst ve üst sınıf SUV modelleri. Her ikisi de yeni versiyonlarını 2018 yılı sonu ve 2019 yıllarında tanıttı. Otomobillerin ülkemizde satılıp satılmayacağı ise henüz belli değil.

Amerika’nın ikon markası olan Jeep’in ise ülkemizde satılan Wrangler modeli ABD’den ithal ediliyor.

Ford markasının ise efsane modeli olan Mustang bu ek gümrük vergisinden etkilenen modeller arasındaydı. Bugünkü kararla birlikte otomobilin fiyatında bir güncelleme olacağa benziyor. Mustang’ın bugünkü satış fiyatı ortalama 700 bin TL.