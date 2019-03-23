Hyundai Tucson “N”‘lendi!

Markanın performans departmanı N Motorsport tarafından geliştirilen N Line serisi, i30'dan sonra ilk kez bir SUV modelde görev alıyor. Sportif ve dinamik gövdeyi daha estetik dış tasarım özellikleriyle pekiştiren Tucson N Line, 1.6 litrelik turbo benzinli ve dizel motor seçenekleriyle sunulacak.

Tucson N Line, geleneksel bir C-SUV'un tüm özelliklerini bünyesinde barındırıyor ve bunlara ek olarak performans serisi N’den ilham alarak dış tasarımda sportifliği fazlasıyla yansıtmış oluyor. Güncel versiyondan farklı olarak, geniş hava girişli ve siyah eklentilere sahip ön ve arka tampon, ilk bakışta dikkatleri çekiyor. İçi karartılmış LED farlar ve 19 inç'lik parlak siyah jantlar da aracın yeni donanımları arasında yer alıyor. Ayrıca arka tampondaki gri renkli difüzörün sağ tarafına konumlandırılan çift çıkışlı son susturucu da N Line için özel olarak üretiliyor.

Geniş ve ferah aracın iç mekanında da sportif öğeler bulunuyor. Ortaları nubuk ve kenarları deri, kırmızı dikişli yeni bir döşeme ile sunulan Tucson N Line, Hyundai'nin yüksek performanslı ürün yelpazesinden esinleniyor. Kırmızı dikişli ve deri döşemeli kokpitin yanı sıra delikli direksiyon simidi, alüminyum pedal seti, N logolu vites topuzu ve mat gri plastik aksamlar da sportif bir ambiyansa katkıda bulunuyor.

Bahsi geçen dinamik tasarım özellikleri, turboşarjlı benzinli ve ekonomik dizel motorlarla beraber sunuluyor. Ayrıca, geliştirilmiş elektrik motorlu hidrolik direksiyon (MDPS), güncel modele göre daha fazla tepkili ve hisli. Güncellenmiş süspansiyon sistemiyle de sportif sürüş zevkini zirveye taşıyan Tucson, arkada yüzde 5, önde de yüzde 8 daha fazla sert helezonlarla sunuluyor.

Konuyla ilgili olarak görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, “Tucson, tüm Avrupa olduğu gibi ülkemizde de şu an için en kıymetli ve en başarılı Hyundai modeli. Satın alım süreçlerinde tüketicilerin listesine giren Tucson, özellikle 1.6 dizel motorun katkısıyla satışlarını geçtiğimiz yıla göre yüzde 22 artırdı. Daha fazla görsellik ve performans geliştirmeleriyle dikkat çeken N Line serisi ise bir SUV’un çok yönlülüğünü ve rahatlığını sportiflikle birleştiriyor. Her iki keyfi bir arada yaşamak isteyen müşterilerimize müthiş bir seçenek olacak” dedi.