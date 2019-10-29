Kış lastiği, yaz lastiği ve dört mevsim lastik nedir?

Dört mevsimin yaşandığı ülkemizde havalar soğumaya kış mevsimine yaklaşmaya başladık. 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar kış lastiği takmak zorundalar. Bu tarihler arasında kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

KIŞ LASTİĞİ KULLANMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Kış lastikleri daha çabuk ısınan ve böylelikle soğuk zeminde daha çok yere tutunan özelliğe sahip kauçuktan üretilir. Böylece 7 santigrat derecenin altında olan havalarda yola daha iyi tutunmanızı sağlar. Ayrıca kış lastikleri yaz lastiklerine kıyasla daha fazla kılcal kanallara sahiptir. Böylelikle karlı zeminlerde daha kararlı biçimde kaymadan yolunuza devam edebilir, ıslak zeminlerde ise suyu daha kolay lastik yüzeyinden tahliye ederek yolunuza güvenle devam edebilirsiniz.

Kış lastikleri üretildikleri hamurdan kaynaklı soğuk zeminlerde fren mesafenizin artmasına sebep olmaz. Böylelikle mevsimine göre lastik kullanmak hem canınızı hem de malınızı korur. Senede iki farklı takım olarak lastik kullanmak lastiklerinizin ömrünü de uzatacaktır.

LASTİK HAVA BASINÇLARI KAÇ OLMALI?

Bu soru ile alakalı çok fazla anlamsız ve doğru olmayan bilgi internette, halk arasında dolaşmaktadır. Ustaların, aile büyüklerinizin ya da bu işten en iyi ben anlarım diyenlerin söyledikleri gibi her lastiğin ve her arabanın lastik basınçları 28-29 ya da 32-33 gibi sabit değildir. En doğru lastik basıncı aracınızın sürücü kapısının içindeki barkodda ya da benzin kapağının içinde yazar. Aracınıza binmeden önce lastiklerinizi gözle ve 2 haftada 1 lastikçilerdeki ya da benzincilerdeki cihazlarla kontrol etmenizi öneririz.

Doğru lastik basıncı güvenli sürüş ve uzun lastik ömrünü kullanıcıya sunar.

DÖRT MEVSİM LASTİK NEDİR?

Aslına bakarsanız son yıllarda dört mevsim lastik kavramı ortadan kalkmış durumda. Bunun sebebi ise dört mevsim lastiklerin yaz döneminde iyi performans sunarken kış mevsimindeki performansının daha düşük olması. Dört mevsim lastikler ıslak ve kuru zeminde ortalamanın üzerinde tutunma sağlar. Diş derinlikleri ne kış lastikleri kadar fazla ne de yaz lastikleri kadar düşüktür. Ömürleri hem yaz hem de sıcak dönemlerde kullanıldığı için uzundur. Hafif kış koşullarında iyi performans sunabilirler.

Dört mevsim lastikleri, yaz ve kış performansının bir karışımını sundukları için genellikle ılıman iklimlerde ve makul sürüş şartlarında sürücüler için iyi bir seçenek olmaktadır.